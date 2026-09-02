Pierre-Emerick Aubameyang, capitão da seleção do Gabão, anunciou seu afastamento do elenco, meses depois de ter sido cortado da lista em meio à decepcionante eliminação na Copa Africana de Nações de 2025, no Marrocos.

Aubameyang, de 37 anos, afirmou que a forma como os responsáveis o trataram após o torneio o levou a tomar a decisão de se afastar, depois de ter sido excluído e, posteriormente, reintegrado.

O capitão da seleção do Gabão disse, em uma entrevista à televisão destacada pela rede francesa RMC : "Eles me humilharam e mancharam minha imagem, apesar de eu ter disputado a Copa Africana de Nações lesionado. Foi a gota d'água, e prefiro parar por aqui".

Isso acontece antes do confronto com o Marrocos, no dia 23 de setembro, pela primeira rodada do Grupo 1 das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027.

Aubameyang responsabilizado pelo fracasso

O maior artilheiro da história da seleção do Gabão vive um momento de descontentamento, depois de ter recebido parte da responsabilidade pelo fracasso da seleção na Copa Africana de Nações de 2025.

A seleção do Gabão deu adeus ao torneio ainda na fase de grupos, após sofrer três derrotas, sendo a última delas diante da Costa do Marfim por 3 a 2.

Após o fracasso, o presidente gabonês Brice Clotaire Oligui Nguema descreveu o ocorrido como algo que enfraqueceu uma parte da identidade nacional, levando o governo a tomar, em seguida, uma série de decisões que incluíram a dissolução da comissão técnica, a suspensão das atividades da seleção até segunda ordem, além da exclusão de Aubameyang e de seu companheiro Bruno Ecuele Manga, de 38 anos.

A decisão de afastar os dois capitães veteranos provocou uma onda de indignação entre os torcedores gaboneses, enquanto Aubameyang respondeu, na época, dizendo: "Acredito que os problemas da seleção são muito mais profundos do que minha humilde pessoa".

Novo desafio com o Deportivo La Coruña

Paralelamente ao seu afastamento da seleção do seu país, Aubameyang encara um novo desafio em sua carreira europeia, após deixar o Olympique de Marselha pela segunda vez e se transferir para o Deportivo La Coruña, que retorna à primeira divisão espanhola depois de um longo período de ausência.

O atacante gabonês já marcou três gols com seu novo clube, no início de sua trajetória com a equipe espanhola.

O novo técnico da seleção do Gabão, Sébastien Migné, verá a si mesmo diante do desafio de lidar com a ausência do capitão da seleção, em um momento em que o Gabão se prepara para os próximos compromissos das eliminatórias para a Copa Africana de Nações.

Após a ausência da Copa do Mundo de 2026, o próximo objetivo da seleção do Gabão será a classificação para a Copa Africana de Nações de 2027, marcada para ser realizada no Quênia, na Tanzânia e em Uganda, no período de 19 de junho a 17 de julho.

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