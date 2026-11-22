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Scott McTominay manteve sua impressionante sequência de gols contra o Torino ao marcar o gol da vitória do Napoli por 1 a 0 na Serie A, apesar dos desfalques por lesão. Depois que Massimiliano Allegri brincou que seus jogadores marcam quando sorriem, o ex-meio-campista do Manchester United voltou suas atenções para a visita ao Manchester City, na terça-feira, pela Champions League.

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McTominay marca novamente e derruba o Torino

Scott McTominay acertou um chute decisivo da entrada da área no segundo tempo e garantiu ao Napoli, desfalcado por lesões, uma suada vitória por 1 a 0 sobre o Torino na Serie A. Após o holandês Noa Lang correr para trás e interromper um contra-ataque de Zakaria Aboukhlal, ele deu a assistência para o escocês finalizar no canto inferior oposto. Foi o quarto gol de McTominay em apenas três confrontos com o Torino.

O gol provocou uma reação bem-humorada do técnico do Napoli, Massimiliano Allegri, que se virou para o banco e comentou: "Viram? Eles marcam quando sorriem. Eu disse para sorrirem mais." Depois da partida, McTominay demonstrou o mesmo otimismo, mas ressaltou a necessidade de manter a regularidade.

Autor do gol da vitória pede embalo após triunfo importante

Apesar de enfrentar um Torino difícil, que acertou o travessão com Rolando Mandragora antes do intervalo e obrigou Lucas Perri a fazer uma série de defesas em finalizações de Matteo Politano e Rasmus Hojlund, o Napoli se manteve firme e conquistou três pontos importantes.

"Estou me sentindo muito melhor", disse McTominay, sorrindo, à Sky Sport Italia. "É um gol importante, mas, acima de tudo, vencemos. Precisávamos vencer. Estou feliz pela torcida. Precisamos ganhar um pouco de embalo e continuar vencendo. No futebol, é preciso pensar no próximo jogo e depois no seguinte, dando sempre o melhor de si. Temos um time que quer trabalhar, quer se esforçar, e queremos vencer mais partidas."

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Lesões forçam entrada antecipada de De Bruyne

Allegri reorganizou o elenco desfalcado em uma formação 3-5-2 diante de uma longa lista de ausências, que incluía Alex Meret, Benoit Badiashile, Alisson Santos, Stanislav Lobotka, Giovanni Di Lorenzo e Alessandro Buongiorno. O plano de poupar Kevin De Bruyne, de 35 anos, antes do compromisso europeu, porém, durou apenas 11 minutos: Antonio Vergara deixou o campo mancando e chorando, com uma lesão muscular.

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De Bruyne mostrou sua importância imediatamente, com um passe em profundidade para Hojlund. Mais tarde, deixou McTominay em condições de testar Perri. A atuação inesperada de 79 minutos, porém, trouxe desgaste adicional ao veterano antes do compromisso no meio da semana.

Clima de dérbi aguarda McTominay no Etihad

A vitória deixa o Napoli mais animado para o confronto de terça-feira contra o Manchester City, fora de casa, pela Champions League, mesmo com a expectativa de que Vergara não viaje. Para McTominay, ex-meio-campista do Manchester United, a volta a Manchester tem um significado pessoal a mais.

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"Será um grande jogo. Vamos nos recuperar agora e começar a pensar nele amanhã", concluiu McTominay.