Na partida pela 7ª rodada da Süper Lig, uma jogada polêmica ocorreu aos 48 minutos na área do time de Istambul. Após um passe em profundidade, Metehan Altunbas, do Kocaelispor, caiu na pequena área ao deslizar com os pés à frente na direção de Nübel. O goleiro alemão defendeu a primeira tentativa, mas, em seguida, segurou por um instante, com as duas mãos, a perna direita do atacante caído. Com isso, Nübel possivelmente impediu Altunbas de mandar a bola para o gol no rebote.

Apesar dos protestos veementes da equipe visitante, o árbitro Abdullah Bugra Taskinsoy deixou o jogo seguir. O árbitro de vídeo também não interveio. Uma avaliação equivocada, como deixou claro a especialista em arbitragem Secim Demirel à emissora beIN : "Deveria ter sido pênalti e cartão vermelho. A intervenção do VAR também teria sido necessária. Da posição do árbitro, era muito difícil perceber essa situação."

Depois disso, os ânimos se exaltaram no Kocaelispor. Nas redes sociais, o clube publicou o lance com uma mensagem curta e direta: "Sem comentários."

O goleiro Serhat Öztasdelen foi bem mais emotivo: "Tenho orgulho dos meus companheiros de equipe. Jogamos um futebol excelente. Merecíamos a vitória. Houve um lance, espero que vocês tenham visto. Não quero falar muito sobre isso, senão ainda serei punido. Houve um lance em que o goleiro adversário segurou Metehan pela perna. Uma situação incrivelmente estranha. Não vou dizer mais nada sobre isso."

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O técnico Selcuk Inan foi ainda mais contundente em sua avaliação. O treinador de 41 anos se exaltou na entrevista coletiva após o jogo: "Nossos direitos nos foram negados, foram roubados de nós! Sinceramente, ainda não me acalmei no caminho até aqui. Não quero falar dos aspectos técnicos da partida. Como alguém que veio desse esporte, agradeço aos meus jogadores pela luta e pelo desempenho."

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"Não tem nada a ver com o Besiktas": falta de Alexander Nübel vira centro das atenções

O treinador chegou a pedir desculpas ao elenco pela atuação da arbitragem. "Meus jogadores deram o melhor de si em campo, mas eu, como treinador, não consegui defender os direitos deles do lado de fora. Pedi desculpas a eles. Não é fácil lutar por seus direitos contra pessoas que não têm boas intenções. Esperam o tempo todo que sejamos respeitosos, mantenhamos a calma e fiquemos calados. Tento fazer tudo isso sem ofender ninguém", afirmou Inan.

O treinador também criticou o árbitro. "Quando você sente algo, quando vê que está sendo injustiçado, que algo está sendo roubado de você, quem entre nós não se revoltaria? Vou dizer isso abertamente. Os árbitros não tiveram boas intenções hoje", disparou Inan. "Isso não tem nada a ver com o Besiktas. Para mim, foi um dia de decepção e preocupação. De qualquer forma, parabenizo nossos jogadores pela luta que mostraram em campo. Parabenizo o Besiktas. Agradeço à nossa torcida. Parabenizo a torcida do Besiktas pela grande atmosfera que criou."

Em campo, o Kocaelispor pagou caro pela falta de marcação. Orkun Kökcü abriu o placar para o Besiktas aos 18 minutos, antes de Show empatar para a equipe recém-promovida (27'). De pênalti, Dusan Vlahovic definiu o placar de 2 a 1 aos 31 minutos. Com a vitória, o Besiktas permanece na segunda posição, com 15 pontos em sete jogos, enquanto o Kocaelispor ocupa o sétimo lugar, com 12 pontos.