Na partida pela 7ª rodada da Süper Lig, houve um lance polêmico na área da equipe de Istambul aos 48 minutos. Após um passe em profundidade, Metehan Altunbas, do Kocaelispor, caiu na pequena área ao deslizar com os pés à frente em direção a Nübel. O goleiro alemão defendeu a primeira tentativa, mas, em seguida, segurou por um instante, com as duas mãos, a perna direita do atacante caído. Com essa ação, Nübel possivelmente impediu que Altunbas mandasse a bola para o gol no rebote.

Apesar dos protestos veementes da equipe visitante, o árbitro Abdullah Bugra Taskinsoy mandou o jogo seguir. O árbitro de vídeo também não interveio. Uma avaliação equivocada, como esclareceu a especialista em arbitragem Secim Demirel à emissora beIN : "Deveria ter sido pênalti e cartão vermelho. A intervenção do VAR também teria sido necessária. Da posição do árbitro, era muito difícil perceber essa situação."

Os ânimos do Kocaelispor se exaltaram em seguida. Nas redes sociais, o clube compartilhou o vídeo do lance com uma mensagem curta: "Sem comentários."

O goleiro Serhat Öztasdelen se manifestou de forma bem mais emotiva: "Tenho orgulho dos meus companheiros. Jogamos um futebol excelente. Merecíamos a vitória. Houve um lance ali, espero que vocês tenham visto. Não quero falar muito sobre isso, senão acabo sendo punido. Houve um lance em que o goleiro adversário segurou a perna de Metehan. Uma situação incrivelmente estranha. Não vou dizer mais nada sobre isso."

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A avaliação do técnico Selcuk Inan foi ainda mais contundente. O treinador de 41 anos desabafou na entrevista coletiva após a partida: "Nossos direitos nos foram negados, foram roubados de nós! Para ser sincero, ainda não tinha me acalmado no caminho até aqui. Não quero falar sobre os aspectos técnicos do jogo. Como alguém que também vem desse esporte, agradeço aos meus jogadores pela luta e pelo desempenho."

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"Não tem nada a ver com o Besiktas": falta de Alexander Nübel fica no centro das atenções

O treinador chegou a pedir desculpas ao elenco pelo comportamento da arbitragem. "Meus jogadores deram o melhor de si em campo, mas eu, como treinador, não consegui defender os direitos deles do lado de fora. Pedi desculpas a eles. Não é fácil lutar pelos seus direitos contra pessoas que não têm boas intenções. Esperam o tempo todo que sejamos respeitosos, que mantenhamos a calma e fiquemos calados. Tento fazer tudo isso sem ofender ninguém", afirmou Inan.

O treinador também não poupou críticas ao árbitro. "Quando você sente alguma coisa, quando vê que está sendo injustiçado, que algo está sendo roubado de você, quem de nós não se revoltaria? Vou dizer isso abertamente. Os árbitros não tiveram boas intenções hoje", disparou Inan. "Isso não tem nada a ver com o Besiktas. Para mim, foi um dia de decepção e preocupação. De qualquer forma, parabenizo nossos jogadores pela luta que mostraram em campo. Parabenizo o Besiktas. Agradeço aos nossos torcedores. Parabenizo os torcedores do Besiktas pela atmosfera incrível que criaram."

Em campo, o Kocaelispor pagou caro pela falta de marcação da infração. Orkun Kökcü abriu o placar para o Besiktas aos 18 minutos, antes de Show empatar para a equipe recém-promovida, aos 27. De pênalti, Dusan Vlahovic marcou aos 31 minutos e definiu o placar em 2 a 1. Com a vitória, o Besiktas permanece na segunda posição da tabela, com 15 pontos em sete jogos, enquanto o Kocaelispor ocupa o sétimo lugar, com 12 pontos.