O interesse dos londrinos pelo ponta foi confirmado por Michael Yormack, presidente da Roc Nation Sports International, empresa que assessora Vinicius, em entrevista ao Sportsboom. "O Arsenal esteve muito envolvido. Eles foram muito agressivos", afirmou Yormack. Uma transferência para Londres era, de fato, uma opção para Vinicius. "Ele chegou a considerar seriamente o Arsenal? Claro que sim. Quando um time como o Arsenal estende o tapete vermelho para você e faz você se sentir realmente desejado, é claro que você precisa ouvir", explicou.

No fim, porém, a decisão foi favorável ao Real Madrid. Em agosto, Vinicius assinou um novo contrato lucrativo que o vincula ao clube até 2032. Para Yormack, a decisão não foi surpresa: "O coração de Vini bate por Madri. É onde ele sempre quis estar, é onde está e é onde espera passar o restante da carreira. Acho que nunca houve dúvidas quanto a isso. Passar toda a carreira em um único clube, o melhor clube do mundo, seria algo muito especial."

A relação entre Vinicius e o Real Madrid nem sempre foi tranquila. Apesar de seus êxitos em campo, o atacante teve de lidar repetidamente com críticas da própria torcida e chegou a ser vaiado várias vezes no Santiago Bernabéu. Na temporada passada, seu comportamento voltou a render manchetes em diversas ocasiões. Ao ser substituído pelo então técnico Xabi Alonso no clássico contra o FC Barcelona, ele perdeu a cabeça e gritou diante das câmeras: "Sempre eu. Vou deixar o time. Vou embora, é melhor eu ir."

Depois disso, voltaram a surgir especulações sobre uma possível saída. O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, teria até entrado em contato pessoalmente com Vinicius para convencê-lo a se transferir para Londres.

O início da temporada 2026/27 também está longe de ser ideal para o ponta. Após dez jogos oficiais, ele soma apenas um gol e três assistências. Além disso, recebeu uma suspensão em LaLiga: depois de puxar o adversário pelos cabelos antes de marcar um suposto gol contra o FC Villarreal e, em seguida, perder o controle, Vinicius foi suspenso por quatro partidas do campeonato.

Na Champions League, por outro lado, o brasileiro pode jogar. Portanto, nada impede sua participação no confronto com o RB Leipzig, na quarta-feira.