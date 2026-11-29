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Elliot Anderson afirmou que o Arsenal foi “mesmo protegido” depois que o Manchester City não teve um pênalti marcado nos acréscimos do empate por 2 a 2 no Emirates Stadium. O meio-campista insistiu que o toque de mão de Viktor Gyokeres foi “evidente” e que o braço “obviamente não estava em posição natural”. Com o resultado, o City perdeu a chance de reduzir para três pontos a distância até o líder da Premier League.

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Anderson critica a arbitragem

Anderson ficou indignado na noite de domingo depois que o VAR concluiu que Gyokeres não cometeu uma infração por toque de mão ao bloquear, aos 97 minutos, uma cabeçada de Josko Gvardiol que ia em direção ao gol, quando o placar estava empatado em 2 a 2. O VAR entendeu que o contato não foi deliberado e que o braço do atacante do Arsenal estava junto ao corpo.

Em entrevista à Sky Sports após o jogo, Anderson disse: “Deveríamos ter vencido hoje. Acho que eles foram mesmo protegidos em algumas situações, mas isso é futebol.”

‘Acabei de rever o lance e é evidente’

Ele continuou: “Acho que disseram que era uma posição natural, não? Mas as mãos dele estão aqui em cima. Obviamente não é uma posição natural, mas é o que é. É isso que temos pela frente e vamos lutar.

“Não vi na hora, havia muita coisa acontecendo. Mas acabei de rever o lance e é evidente.” Questionado se achava que o VAR deveria ter percebido isso claramente, respondeu: “Acho que sim.” Ele também destacou pontos positivos da atuação do City e acrescentou, segundo o Manchester Evening News: “Foi bom, jogamos muito melhor do que vínhamos jogando.”

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Premier League explica decisão

A Premier League divulgou rapidamente um comunicado: “A decisão do árbitro de não marcar pênalti para o Manchester City por uma possível infração por toque de mão de Gyokeres foi revisada e confirmada pelo VAR.” Na transcrição, o árbitro John Brooks disse: “Pode ter batido na mão. Não acho que tenha sido deliberado”, antes de o VAR responder: “É a mão esquerda, a mão esquerda, junto ao corpo.”

Erling Haaland liderou os protestos do City dirigidos a Brooks após o apito final. Foi uma das várias decisões polêmicas em uma partida tensa, com nove cartões, incluindo um para Mikel Arteta, que o deixa fora da visita do Arsenal ao Brentford.

City segue sem vencer

Haaland e Enzo Fernandez colocaram o City à frente duas vezes , antes de Kai Havertz e Jurrien Timber reagirem. Timber empatou aos 83 minutos, quando Gianluigi Donnarumma deixou uma cobrança de escanteio passar por entre as mãos. A sequência sem vitórias do City no campeonato continua, embora o time tenha subido para a segunda posição, seis pontos atrás do líder Arsenal.