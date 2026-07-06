Eles fizeram isso antes do confronto contra a Jordânia... Um gesto marcante de Messi e seus companheiros antes do confronto contra o Egito

O capitão da seleção argentina, Lionel Messi, aproveitou o dia de folga que a equipe passou em Miami no último sábado para se reunir com sua família, antes de viajar para Atlanta, onde enfrentará um novo desafio nas oitavas de final da Copa do Mundo contra o Egito.

A esposa do capitão argentino, Antonella Rocuzzo, publicou uma foto em que aparece ao lado de Messi e de seus três filhos — Thiago, Mateo e Ciro — durante um evento familiar organizado pela seleção nacional em Miami. A foto rapidamente se espalhou pelas redes sociais e recebeu milhões de interações.

A publicação mostrou um dos raros momentos de descanso que a equipe teve antes de retomar a competição nas fases eliminatórias, quando os jogadores tiveram algumas horas para passar com seus entes queridos antes de continuar a jornada no torneio.

Messi não foi o único a aproveitar esse dia: Lisandro Martínez esteve acompanhado de sua companheira, Muriel López, e de sua filha, Aurora; Alexis McAllister passou o dia com seu pai, Carlos, e o resto da família; e Nicolás Tagliafico também aproveitou esse tempo de folga com seus entes queridos.

O encontro dos jogadores com suas famílias tornou-se uma tradição consolidada na gestão do técnico Lionel Scaloni, já que a comissão técnica mantém esse costume há muito tempo, com o objetivo de dar aos jogadores a oportunidade de descansar das pressões do esporte e disputar as partidas decisivas com energias renovadas.

De fato, os jogadores receberam um dia de folga semelhante após a partida contra a Jordânia na fase de grupos, o que reflete a filosofia de Scaloni de equilibrar os aspectos técnico e psicológico dos jogadores.

Após o término do dia em família, a equipe realizou um treino a portas fechadas na tarde de domingo, antes de viajar para Atlanta, em preparação para o aguardado confronto contra os Faraós.