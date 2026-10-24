Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
Tudo sobre apostas na GOAL
Manchester United FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images
Muhammad Zaki
Traduzido por

“Eles falam demais!”: candidatos ao cargo de técnico do Manchester United criticam vestiário “fora de controle” enquanto Michael Carrick se aproxima da demissão

Siga GOAL no Google

O Manchester United vive mais uma crise, enquanto possíveis sucessores no comando técnico expressam sérias reservas sobre a cultura do elenco principal. Com Michael Carrick lutando para manter o emprego, os apontados como seus substitutos teriam identificado a falta de disciplina como o principal obstáculo interno do clube.

Publicidade

Indisciplina no vestiário preocupa candidatos ao comando do United

O pior início de temporada do Manchester United em 40 anos deixou Carrick à beira da demissão. Com apenas uma vitória em sete jogos da Premier League, o clube busca alternativas ao treinador que contratou no verão. No entanto, os profissionais procurados para assumir o comando em Old Trafford estariam preocupados com a dinâmica atual do elenco.

O Manchester United sofreu recentemente uma humilhante derrota por 4 a 1 para o Como, na Itália, pela Champions League. A má fase provocou críticas públicas sem precedentes de jogadores experientes e prejudicou seriamente a reputação do vestiário entre os principais treinadores europeus.

Possíveis substitutos apontaram uma grave falta de respeito e disciplina no elenco. Jogadores do time principal têm um histórico de permanecer em Old Trafford por mais tempo que os treinadores efetivos e frequentemente são acusados de ter papel importante em demissões e de deixar de se empenhar nos momentos difíceis.

Críticas públicas expõem o caos interno

FBL-EUR-C1-COMO-MAN UNITEDGetty Images

Nas últimas duas semanas, as divisões no elenco do United se tornaram públicas. Após uma derrota para o Atlético de Madrid, Lisandro Martinez criticou abertamente o diretor técnico Jason Wilcox. O defensor afirmou que Wilcox não conseguiu montar um elenco capaz de competir em quatro competições.

Publicidade
Publicidade

Em seguida, o capitão Bruno Fernandes criticou Carrick diretamente. Após a pesada derrota para o Como na quarta-feira, o meio-campista português responsabilizou as táticas do treinador por uma atuação em que o United ficou constantemente exposto e foi superado com facilidade.

Tópicos relacionados

Jogos da(o) Premier League

  • Aston VillaManchester City

    Aston Villa x Manchester City

    Disney+
  • CoventryFulham

    Coventry x Fulham

    Disney+
  • ArsenalEverton

    Arsenal x Everton

    Disney+
  • ChelseaTottenham

    Chelsea x Tottenham

    Disney+
  • HullBrentford

    Hull x Brentford

    Disney+
  • LiverpoolBrighton

    Liverpool x Brighton

    Disney+
  • Manchester UnitedBournemouth

    Manchester United x Bournemouth

    Disney+
  • Crystal PalaceNewcastle

    Crystal Palace x Newcastle

    Disney+
  • SunderlandLeeds

    Sunderland x Leeds

    Disney+

As reclamações públicas não passaram despercebidas pelos possíveis substitutos. Segundo The Telegraph, uma fonte próxima a um dos candidatos declarou: “Está claro que eles precisam de ordem e disciplina. O vestiário está fora de controle, e essa é a primeira coisa a corrigir.”

Uma pessoa próxima a outro candidato expressou opinião semelhante. Segundo ela, os jogadores “falam demais” e precisam demonstrar muito mais respeito por um clube da dimensão do United.

Publicidade

Carrick resiste enquanto possíveis substitutos são avaliados

Apesar da pressão crescente, Carrick segue firme. Antes do próximo jogo da Premier League, contra o Bournemouth, o treinador reiterou que exige empenho máximo do elenco, repetindo exatamente a mensagem que transmitiu após o desastre diante do Como.

A diretoria do clube, porém, avalia ativamente nomes de peso para substituí-lo. Julian Nagelsmann, ex-treinador da Alemanha e do Bayern de Munique, de 39 anos, estaria entre os principais candidatos e segue aberto à possibilidade de assumir o comando.

Publicidade

Eddie Howe também é muito bem avaliado pela diretoria do United. Embora tenha deixado o Newcastle United no verão com a intenção de fazer uma pausa no futebol, a oportunidade de treinar o gigante de Manchester pode encurtar seu período de afastamento.

Pressão imediata e perspectivas para o futuro

CarrickGetty Images

Carrick precisa conseguir imediatamente um resultado positivo contra o Bournemouth para aliviar temporariamente a intensa pressão sobre seu cargo. Outro tropeço no campeonato nacional pode levar a diretoria a agir antes que a situação saia completamente do controle.

Publicidade

Se houver uma mudança, o novo treinador assumirá um elenco com problemas profundos que precisa de disciplina estrutural imediata. Com opções disponíveis no mercado, como Antonio Conte, campeão da Premier League, além de candidatos atualmente empregados, como Unai Emery e Fabian Hurzeler, os dirigentes do United terão de encontrar alguém capaz de impor disciplina e lidar com um dos ambientes mais exigentes do futebol.

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.