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O Manchester United vive mais uma crise, enquanto possíveis sucessores no comando técnico expressam sérias reservas sobre a cultura do elenco principal. Com Michael Carrick lutando para manter o emprego, os apontados como seus substitutos teriam identificado a falta de disciplina como o principal obstáculo interno do clube.

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Indisciplina no vestiário preocupa candidatos ao comando do United

O pior início de temporada do Manchester United em 40 anos deixou Carrick à beira da demissão. Com apenas uma vitória em sete jogos da Premier League, o clube busca alternativas ao treinador que contratou no verão. No entanto, os profissionais procurados para assumir o comando em Old Trafford estariam preocupados com a dinâmica atual do elenco.

O Manchester United sofreu recentemente uma humilhante derrota por 4 a 1 para o Como, na Itália, pela Champions League. A má fase provocou críticas públicas sem precedentes de jogadores experientes e prejudicou seriamente a reputação do vestiário entre os principais treinadores europeus.

Possíveis substitutos apontaram uma grave falta de respeito e disciplina no elenco. Jogadores do time principal têm um histórico de permanecer em Old Trafford por mais tempo que os treinadores efetivos e frequentemente são acusados de ter papel importante em demissões e de deixar de se empenhar nos momentos difíceis.

Críticas públicas expõem o caos interno

Getty Images

Nas últimas duas semanas, as divisões no elenco do United se tornaram públicas. Após uma derrota para o Atlético de Madrid, Lisandro Martinez criticou abertamente o diretor técnico Jason Wilcox. O defensor afirmou que Wilcox não conseguiu montar um elenco capaz de competir em quatro competições.

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Em seguida, o capitão Bruno Fernandes criticou Carrick diretamente. Após a pesada derrota para o Como na quarta-feira, o meio-campista português responsabilizou as táticas do treinador por uma atuação em que o United ficou constantemente exposto e foi superado com facilidade.

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As reclamações públicas não passaram despercebidas pelos possíveis substitutos. Segundo The Telegraph, uma fonte próxima a um dos candidatos declarou: “Está claro que eles precisam de ordem e disciplina. O vestiário está fora de controle, e essa é a primeira coisa a corrigir.”

Uma pessoa próxima a outro candidato expressou opinião semelhante. Segundo ela, os jogadores “falam demais” e precisam demonstrar muito mais respeito por um clube da dimensão do United.

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Carrick resiste enquanto possíveis substitutos são avaliados

Apesar da pressão crescente, Carrick segue firme. Antes do próximo jogo da Premier League, contra o Bournemouth, o treinador reiterou que exige empenho máximo do elenco, repetindo exatamente a mensagem que transmitiu após o desastre diante do Como.

A diretoria do clube, porém, avalia ativamente nomes de peso para substituí-lo. Julian Nagelsmann, ex-treinador da Alemanha e do Bayern de Munique, de 39 anos, estaria entre os principais candidatos e segue aberto à possibilidade de assumir o comando.

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Eddie Howe também é muito bem avaliado pela diretoria do United. Embora tenha deixado o Newcastle United no verão com a intenção de fazer uma pausa no futebol, a oportunidade de treinar o gigante de Manchester pode encurtar seu período de afastamento.

Pressão imediata e perspectivas para o futuro

Getty Images

Carrick precisa conseguir imediatamente um resultado positivo contra o Bournemouth para aliviar temporariamente a intensa pressão sobre seu cargo. Outro tropeço no campeonato nacional pode levar a diretoria a agir antes que a situação saia completamente do controle.

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Se houver uma mudança, o novo treinador assumirá um elenco com problemas profundos que precisa de disciplina estrutural imediata. Com opções disponíveis no mercado, como Antonio Conte, campeão da Premier League, além de candidatos atualmente empregados, como Unai Emery e Fabian Hurzeler, os dirigentes do United terão de encontrar alguém capaz de impor disciplina e lidar com um dos ambientes mais exigentes do futebol.