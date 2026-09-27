O Al Ahly do Egito revelou os detalhes das lesões da dupla do time, o marroquino Achraf Bencharki e Karim El Debes.

O doutor Ahmed Gaballah, médico do time, disse ao centro de mídia do clube: "A lesão de Bencharki consiste em inflamações no tendão de Aquiles, enquanto Karim El Debes sofre de um estiramento de segundo grau no músculo adutor direito".

E acrescentou: "A comissão técnica preferiu conceder a Bencharki um descanso do treino coletivo do time, com a realização de sessões de tratamento para prepará-lo antes de retornar aos treinos coletivos posteriormente".

E concluiu: "El Debes realizará um programa de fisioterapia e reabilitação física para prepará-lo para o próximo período".





O Al Ahly não anunciou o tempo de ausência de Bencharki e El Debes, o que torna incerta a situação de ambos para o clássico.

Essas lesões surgem para gerar preocupação dentro do clube, especialmente com a proximidade do aguardado clássico contra o rival tradicional, o Zamalek, marcado para o dia 11 de outubro no Estádio Internacional do Cairo.

O Al Ahly havia esclarecido anteriormente que Taher Mohamed Taher está retornando gradualmente aos treinos coletivos de seu time.

Taher Mohamed havia sofrido uma lesão na partida do Al Ahly contra o Abou Qir Fertilizers, disputada no Campeonato Egípcio.

Taher Mohamed sofreu uma lesão que consiste em uma forte contusão e uma distensão nos ligamentos do cotovelo esquerdo.

Está previsto que ele dispute dois amistosos contra o Al Ittihad Misrata da Líbia e o Misr El Makkasa, isso antes da partida contra o Petrojet Assiut na abertura da fase de grupos do torneio Copa da Capital do Egito.