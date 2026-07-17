“Eles estão trabalhando na minha casa”... Declaração chocante de Enzo Fernández causa indignação entre os ingleses

O astro argentino Enzo Fernández provocou uma onda de indignação nas redes sociais na Inglaterra e na Argentina, após declarações polêmicas que fez logo após a classificação da seleção de seu país para a final da Copa do Mundo de 2026.

As declarações do meio-campista do Chelsea ocorreram após a vitória da Argentina sobre a Inglaterra por 2 a 1 na emocionante semifinal de quarta-feira, em uma partida que relembrou a rivalidade histórica entre as duas seleções.

Fernández estava defendendo sua esposa, Valentina Cervantes, que foi alvo de uma campanha de críticas severas antes da partida, depois que ela afirmou que seus filhos não iriam pular ao entoar o famoso grito de guerra nas arquibancadas argentinas: “Quem não pular é inglês”.

O jogador tentou esclarecer a posição de sua família em declarações transmitidas pelo canal argentino “Todo Noticias”, mas escolheu palavras que provocaram uma nova polêmica, ao afirmar: “O que minha esposa disse não teve má intenção alguma. A questão é que respeitamos as pessoas que trabalham conosco e nos ajudam em casa, e elas são inglesas”.

E acrescentou, no mesmo contexto: “Conhecemos muito bem a história por trás desse jogo; tudo o que queríamos era chegar à final. O que fazemos é defender nosso país e dar o nosso melhor por todos os argentinos. Por todos aqueles que perderam a vida nas Ilhas Malvinas”.

As declarações de Fernández foram recebidas com reações violentas na Inglaterra, onde o público inglês as considerou uma subestimação e uma redução do respeito pelo fato de eles “trabalharem em sua casa”, o que muitos consideraram uma expressão arrogante e infeliz vinda de um astro que joga e mora em Londres.