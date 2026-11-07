Xherdan Shaqiri revelou que o Bayern de Munique o impediu de se transferir para o Liverpool no passado e contou como acabou chegando ao time então comandado por Jürgen Klopp.
No podcast "Potters' Pod", de seu ex-clube Stoke City, o suíço revelou que, na verdade, não queria deixar os Potters e que a saída, após o doloroso rebaixamento da Premier League para a Championship, a segunda divisão inglesa, foi extremamente difícil para ele.
"Se tivéssemos evitado o rebaixamento, eu teria gostado de ficar, porque, depois de três anos, me sentia em casa", disse o jogador, hoje com 35 anos. A queda para a segunda divisão o deixou "muito decepcionado". Shaqiri ressaltou que ficou "arrasado": "Tentei fazer o meu melhor, dei tudo de mim, mas, no fim, algo não deu certo e fomos rebaixados."
Com oito gols e sete assistências, Shaqiri foi um dos poucos destaques do Stoke em uma temporada ruim, até que o Liverpool acionou uma cláusula de saída por rebaixamento de cerca de 15 milhões de euros. "Jürgen Klopp me ligou e, no fim, acho que foi a decisão certa, porque depois ganhei tudo com o Liverpool e tivemos um período de sucesso", disse.
Com os Reds, Shaqiri conquistou, entre outros títulos, a Premier League, a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes e a Supercopa da Europa. Uma história de sucesso que poderia ter começado antes. Afinal, o Liverpool já havia procurado o atacante em 2014 para tirá-lo do Bayern de Munique. O interesse, porém, não encontrou receptividade no maior campeão alemão.
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Bayern de Munique vetou a transferência e vendeu Shaqiri apenas seis meses depois
"Eles entraram em contato comigo e, claro, eu queria me transferir, mas o Bayern de Munique disse não", afirmou Shaqiri. Apenas seis meses depois, por falta de tempo de jogo, ele assinou com a Inter de Milão, em uma transferência de 15 milhões de euros. No verão seguinte, foi para o Stoke City por 17 milhões de euros. Apesar da idade avançada para um jogador, Shaqiri ainda não encerrou a carreira. No verão de 2024, voltou ao FC Basel, clube de sua formação, e tem contrato até o fim da temporada.
Com a camisa do Liverpool, Shaqiri disputou 63 partidas, marcou oito gols e deu nove assistências. O ponto alto de sua carreira foi a vitória por 4 a 0 sobre o Barcelona na semifinal da temporada 2018/19, depois que os catalães haviam vencido o jogo de ida por 3 a 0. Shaqiri deu uma assistência. "Acho que também foi um dos melhores dias da minha vida", disse.
Depois de três anos em Anfield, Shaqiri seguiu para a França e se transferiu para o Olympique de Lyon. Após pouco mais de dois anos na MLS pelo Chicago Fire, atual clube de Robert Lewandowski, voltou ao Basel.