Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-ROMA-TRAININGGetty Images
Tim Ursinus
Traduzido por

"Eles entraram em contato comigo": Bayern de Munique vetou a transferência de Xherdan Shaqiri para o Liverpool

Siga GOAL no Google
Publicidade

Xherdan Shaqiri revelou que o Bayern de Munique o impediu de se transferir para o Liverpool no passado e contou como acabou chegando ao time então comandado por Jürgen Klopp.

No podcast "Potters' Pod", de seu ex-clube Stoke City, o suíço revelou que, na verdade, não queria deixar os Potters e que a saída, após o doloroso rebaixamento da Premier League para a Championship, a segunda divisão inglesa, foi extremamente difícil para ele.

"Se tivéssemos evitado o rebaixamento, eu teria gostado de ficar, porque, depois de três anos, me sentia em casa", disse o jogador, hoje com 35 anos. A queda para a segunda divisão o deixou "muito decepcionado". Shaqiri ressaltou que ficou "arrasado": "Tentei fazer o meu melhor, dei tudo de mim, mas, no fim, algo não deu certo e fomos rebaixados."

Com oito gols e sete assistências, Shaqiri foi um dos poucos destaques do Stoke em uma temporada ruim, até que o Liverpool acionou uma cláusula de saída por rebaixamento de cerca de 15 milhões de euros. "Jürgen Klopp me ligou e, no fim, acho que foi a decisão certa, porque depois ganhei tudo com o Liverpool e tivemos um período de sucesso", disse.

Publicidade
Publicidade

Com os Reds, Shaqiri conquistou, entre outros títulos, a Premier League, a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes e a Supercopa da Europa. Uma história de sucesso que poderia ter começado antes. Afinal, o Liverpool já havia procurado o atacante em 2014 para tirá-lo do Bayern de Munique. O interesse, porém, não encontrou receptividade no maior campeão alemão.

Tópicos relacionados

Tradição Esportiva
Globoplay

Globoplay

✅ Possui os direitos para transmitir dois jogos ao vivo por rodada na TV fechada, focando nas partidas das equipes mais populares como o Bayern de Munique.

✅ A assinatura do Globoplay com canais ao vivo também garante acesso aos jogos do Brasileirão, Copa do Brasil e outras grandes competições do calendário nacional.

✅ Permite assistir aos jogos tanto pelo decodificador clássico da operadora quanto pelo aplicativo do Globoplay em Smart TVs, celulares e tablets.

Preço inicialR$ 54,90 por mês
Futebol Grátis
SportyNet Logo

SportyNet

✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+).

✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras.

✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel.

Preço inicialR$ 0,00

Bayern de Munique vetou a transferência e vendeu Shaqiri apenas seis meses depois

"Eles entraram em contato comigo e, claro, eu queria me transferir, mas o Bayern de Munique disse não", afirmou Shaqiri. Apenas seis meses depois, por falta de tempo de jogo, ele assinou com a Inter de Milão, em uma transferência de 15 milhões de euros. No verão seguinte, foi para o Stoke City por 17 milhões de euros. Apesar da idade avançada para um jogador, Shaqiri ainda não encerrou a carreira. No verão de 2024, voltou ao FC Basel, clube de sua formação, e tem contrato até o fim da temporada.

Com a camisa do Liverpool, Shaqiri disputou 63 partidas, marcou oito gols e deu nove assistências. O ponto alto de sua carreira foi a vitória por 4 a 0 sobre o Barcelona na semifinal da temporada 2018/19, depois que os catalães haviam vencido o jogo de ida por 3 a 0. Shaqiri deu uma assistência. "Acho que também foi um dos melhores dias da minha vida", disse.

Publicidade

Depois de três anos em Anfield, Shaqiri seguiu para a França e se transferiu para o Olympique de Lyon. Após pouco mais de dois anos na MLS pelo Chicago Fire, atual clube de Robert Lewandowski, voltou ao Basel.

Written byTim Ursinus

Correspondente de futebol alemão e europeu

Embora uma carreira como goleiro não tenha se concretizado, o futebol sempre foi uma constante na minha vida. Desde criança, ficou claro que o jornalismo esportivo seria o caminho a seguir. Após um estágio na redação de esportes do Schwäbisches Tagblatt em minha cidade natal, Tübingen, estudei em Karlsruhe — uma escolha um tanto questionável para um suábio. No final de 2018, comecei como estagiário na SPOX e GOAL, permaneci como estudante trabalhador e, finalmente, me tornei trainee de redação. Desde 2023, sou membro permanente das equipes editoriais. Em setembro de 2024, assumi o papel de SEO Senior, mas também trabalho como repórter e editor-chefe de plantão.

🎯 Áreas principais:

Delegar artigos de SEO e gerenciar freelancers nessa área

Cobertura em campo de clubes da Bundesliga (especialmente Bayern, Stuttgart, BVB e Eintracht Frankfurt)

Histórias relacionadas ao futebol

Pesquisa e redação de notícias esportivas

Como me envolvi com o futebol:

Tudo começou com o triunfo do FC Bayern na Liga dos Campeões no início dos anos 2000, quando Oliver Kahn defendeu três pênaltis e se tornou o herói da minha infância. A memória é um pouco nebulosa, pois eu tinha apenas quatro anos na época. No entanto, não demorou muito para que eu rasgasse o papel de embrulho do meu primeiro par de luvas de goleiro.

🌟 Meus momentos favoritos no futebol:

Há muitos. Principalmente, recordo minhas atribuições como repórter — em Paris, Madri ou Milão. Além disso, há as viagens pessoais de groundhopper, que permanecerão inesquecíveis para sempre.

Ver perfil do autor