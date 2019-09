Elencos de Barcelona e Real estão envelhecendo e isso ajuda Atlético, diz Forlán

Ex-jogador uruguaio conhece o time colchonero como poucos e vê a renovação da equipe de Simeone mais promissora do que a dos rivais

Diego Forlán foi um dos craques da história a vestir a camisa do . O ex-jogador uruguaio, hoje com 40 anos, dedicou quatro anos de sua carreira no time da capital espanhola. Ele era jogador colchonero quando conquistou o prêmio de melhor jogador da de 2010, na África do Sul. Ele conhece bem o que é vestir a camisa do clube e é familiar com as rivalidades nacionais. Olhando o cenário atual, Forlán entende que devido ao envelhecimento dos elencos dos rivais, o Atlético aparece com boas chances de conquistar o título de campeão de LaLiga.

"Lutarão pelo título, sempre lutam. Mas a diferença não está tão grande agora. Os jogadores que fizeram história no e no estão envelhecendo. Isso pode dar uma vantagem ao Atlético de Madrid, pois tem renovado a equipe a cada temporada. O Barcelona e o Real Madrid estão demorando mais para fazer isso. Temos que ver, mas o Atlético está em um bom momento para lutar pelo título novamente", disse o ex-atleta ao Omnisport.

Forlán se aposentou do futebol há cerca de um mês, seu último clube profissional foi no Kitchee, de Hong Kong. Ele acredita que nomes jovens como João Félix e expeirentes como Diego Costa podem ajudar o Atlético de Madrid a chegar mais longe.

"O Real Madrid e o Barcelona têm grandes jogadores, mas o Atlético de Madrid também tem. Contrataram jogadores muito bons como João Félix. Outros, como Diego Costa, têm muita experiência e muito talento. Renovaram o elenco com jogadores jovens muito bons. Fizeram uma ótima pré-temporada. Agora temos que ver como eles vão se sair em LaLiga, mas a impressão é boa. O que mostraram na pré-temporada foi interessante", disse Forlán.