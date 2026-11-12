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O Manchester United está cada vez mais perto de acertar a chegada de Mauricio Pochettino, mas relatos indicam que o vestiário tinha outros planos para o comando da equipe. Embora o ex-treinador de Tottenham e Chelsea tenha sido o escolhido para liderar a reconstrução, uma parcela significativa do elenco ainda esperava pela contratação de alguém de outro rival da Premier League.

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United se aproxima de Pochettino, e Carrick corre risco de demissão

O Manchester United está atualmente na zona de rebaixamento da Premier League, em seu pior início de campeonato nacional em 40 anos. Com dirigentes de alto escalão do clube reunidos em Mônaco para definir os próximos passos, Michael Carrick deve pagar o preço pela sequência desastrosa de resultados.

Pochettino despontou como o principal candidato a assumir o comando. O Manchester United já chegou a um acordo para liberar o argentino do contrato que ele assinou recentemente com a seleção dos Estados Unidos, abrindo caminho para sua chegada iminente a Old Trafford.

Elenco prefere o técnico do Aston Villa

Apesar da iminente troca de técnico, o talkSPORT informa que vários jogadores do United queriam Unai Emery no comando. O espanhol foi fortemente associado à vaga, e a transformação impressionante que promoveu no Aston Villa fez dele uma escolha popular entre os jogadores.

Emery consolidou sua posição entre os técnicos de elite ao levar o Villa à classificação para a Champions League duas vezes e conquistar o título da Liga Europa na temporada passada. Ele alcançou esse sucesso contínuo enquanto equilibrava as finanças do clube e lidava com saídas de jogadores de destaque no verão. Conquistas anteriores no Sevilla, Villarreal e Valencia reforçaram ainda mais sua excelente reputação.

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Históricos distintos na Premier League

Emery teve uma visita frustrante a Old Trafford no domingo. Seu Aston Villa desperdiçou uma vantagem de dois gols duas vezes em um emocionante empate por 4 a 4, o que levou o técnico, furioso, a sair pelo túnel antes do apito final. Embora continue muito valorizado, as passagens anteriores abaixo das expectativas sob a enorme pressão do Arsenal e do Paris Saint-Germain são as únicas manchas em seu histórico como técnico.

Enquanto isso, Pochettino retorna ao futebol inglês após uma breve passagem de um ano pelo Chelsea, onde terminou em sexto lugar. Seus maiores feitos na Premier League vieram no Tottenham, que ele levou a posições entre os três primeiros em temporadas consecutivas. Esse sucesso já o havia tornado um dos principais candidatos ao cargo no United em 2018, antes de Ole Gunnar Solskjaer ser escolhido.

Desafio imediato para o novo técnico

Pochettino encontrará uma equipe dividida e afundada na parte de baixo da tabela. Sua prioridade imediata será tirar o United da zona de rebaixamento e unir um elenco que aparentemente preferia outro candidato. Superar o ceticismo inicial dos jogadores será crucial na tentativa de salvar uma campanha que está rapidamente saindo do controle.