Elenco do Corinthians vai fazer greve? Entenda a polêmica

A informação foi divulgada pelo ex-jogador Edílson e gerou indignação dentro do Timão; confira

Pelo que parece, nada de greve para os jogadores do : depois de alguma especulação de que o elenco do clube poderia fazer uma greve em protesto a salários atrasados - já são três meses que precisam ser quitados -, o próprio grupo veio a público para negar a informação.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Tudo começou no programa Donos da Bola, com o ex-jogador Edílson. Durante a exibição da mesa redonda, o ídolo abriu o jogo e deu a informação de que os líderes do elenco estariam estudando a tal possibilidade. O narrador Rogério de Assis endossou a especulação e ainda acrescentou que, no caso de vitória no Majestoso, a greve poderia já ter começado na segunda-feira.

Mais times

O Edilson (ex-jogador) disse na Band que o elenco do Corinthians pensa em greve por 4 meses de salário atrasado.



O Rogério de Assis (narrador) disse que o elenco não iria treinar na segunda se tivesse vencido o clássico.



O Corinthians precisa se posicionar sobre isso. — Vessoni (@Vessoni) September 2, 2020

Segundo fontes internas, a informação gerou indignação dentro do elenco do clube, que veio prontamente à público para negá-la, em vídeo divulgado nas redes sociais. Um projeto de crise no Corinthians no dia seguinte após o anúncio do naming rights, que promete finalmente solucionar a velha dívida com a Caixa.

No vídeo, Cássio, ídolo e líder do grupo, tomou a palavra e chamou a especulação de "mentira", junto com todo o resto do elenco, concentrados para o duelo diante do . O goleiro ainda declarou que quem propagou a informação estaria o fazendo de má fé, para tumultuar o ambiente.

DEU O PAPO! 💥



Cássio e o elenco se reuniram agora e se manifestaram desmentindo a “informação” que os jogadores cogitavam entrar em greve por causa dos salários atrasados!



Grande atitude dos atletas! pic.twitter.com/GmpAJs1Ek4 — João Paulo Cappellanes (@capelareal) September 2, 2020

Em resposta às acusações, o diretor financeiro Matias Ávila afirmou que duas folhas salariais devem ser quitadas ainda nesta semana, e apenas a de julho ficaria atrasada - já que a de agosto só cairá no próximo dia 4 de setembro.

Mais artigos abaixo

Ainda que tenha havido uma grande injeção de dinheiro no clube após a venda dos naming rights para a Neo Química, os R$ 300 milhões que entrarão nos cofres do Corinthians ao longo dos 20 anos de parceria serão destinados ao pagamento da dívida pela construção do estádio. Assim, o clube contará com os valores da venda de Carlos Augusto para o Monza para pagar seus jogadores.

O Corinthians enfrenta o Goiás nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no Serra Dourada, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O é o atual 16º colocado da competição, mas tem um jogo a menos.