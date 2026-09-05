Frenkie de Jong caiu uma posição na hierarquia de capitães do Barcelona. O internacional da seleção holandesa ainda era o terceiro capitão na temporada passada, mas terá de se contentar com a quarta posição na nova temporada. O próprio elenco definiu uma parte importante da ordem.

Com as saídas de Marc ter Stegen e Ronald Araujo, o Barcelona precisou reformular a estrutura de capitães para a temporada 2026/27. De Jong parecia justamente cotado para assumir uma posição mais alta com a saída deles, mas isso não aconteceu.

O técnico Hansi Flick decidiu que Raphinha será, a partir de agora, o primeiro capitão, com Pedri como seu substituto fixo. Na temporada passada, Ter Stegen e Araujo ainda começaram como os primeiros capitães do Barça.

Sobre as outras três vagas, o treinador alemão não quis assumir sozinho o controle total da decisão. “Eu não queria decidir sobre os outros três, apenas sobre esses dois, porque eles são muito importantes”, declarou Flick durante sua coletiva. Em seguida, o elenco recebeu a possibilidade de indicar os capitães restantes por conta própria.

Dessa votação, Eric García surgiu como o terceiro capitão, fazendo com que De Jong perdesse uma posição em relação à temporada passada. Lamine Yamal completa o grupo como quinto capitão e, assim, já recebe aos dezenove anos um papel oficial de liderança dentro do elenco.

A escolha por García é vista como uma confirmação da confiança que ele construiu sob o comando de Flick. O defensor goza de muito respeito dentro do grupo por causa de seu profissionalismo, disciplina e envolvimento com a equipe.

“No fim das contas, o time escolheu esses jogadores e, para mim, é um bom grupo, com liderança. Eu preciso de todos os jogadores e do comprometimento deles com a equipe”, afirmou Flick.

O Barcelona entra em campo no domingo contra o Valencia, mas ainda terá de atuar sem o lesionado De Jong. A equipe de Flick pode aproveitar nesse duelo a perda de pontos do rival Real Madrid, que foi derrotado pelo Real Betis na noite de sexta-feira.