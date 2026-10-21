Isso porque, segundo a Sport Bild, o Bayer Leverkusen queria contratar quatro jogadores na janela de transferências. Com uma exceção, todos acabaram convocados por Jürgen Klopp em setembro para sua lista de 44 jogadores.

O zagueiro Yann Aurel Bisseck, da Inter de Milão, teria custado caro demais, enquanto Malick Thiaw, do Newcastle United, recusou a proposta. Angelo Stiller, que poderia ser contratado até 15 de julho mediante o pagamento de uma cláusula de rescisão de 36,5 milhões de euros, também teria despertado o interesse do Leverkusen, mas o meio-campista do VfB Stuttgart igualmente disse não ao Bayer.

Segundo a Sport Bild, o motivo foi a preferência de Stiller por disputar a Champions League com o clube de Stuttgart, enquanto o Bayer Leverkusen joga "apenas" a Europa League. Stiller, porém, não recebeu uma ligação de Klopp em setembro. Ele já não tinha uma situação das mais fáceis com Julian Nagelsmann, antecessor de Klopp, mas ainda assim integrou o elenco da Copa do Mundo.

Bayer Leverkusen queria trazer Julian Brandt de volta?

Além de Stiller, Chris Führich também foi, segundo a revista, um alvo sério no verão para atuar pelos lados esquerdo e direito do ataque. A cláusula de rescisão de 19 milhões de euros provavelmente não teria sido um obstáculo.

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No entanto, a direção esportiva liderada por Simon Rolfes optou pela contratação de Afonso Moreira, que veio do Olympique Lyon por 30 milhões, e pelo retorno de Moussa Diaby, vindo da Arábia Saudita por 25 milhões. Führich atuou no primeiro jogo da seleção sob o comando de Klopp, contra a Holanda.

Além disso, o CEO do Bayer, Fernando Carro, teria defendido internamente o retorno de Julian Brandt, mas não conseguiu o apoio da maioria dos dirigentes responsáveis pela decisão. Rolfes já havia descartado publicamente, em março, a contratação de Brandt, cujo contrato com o BVB terminaria no verão.

"Temos um excelente jogador para a posição, Ibo Maza, que vai se desenvolver muito bem nos próximos anos. Por isso, Julian não será uma opção para nós", afirmou no programa Doppelpass, da Sport1.

Brandt se transferiu sem custos para o Ajax de Amsterdã no verão e já soma impressionantes oito gols em 14 jogos oficiais pelo clube. Ainda assim, não recebeu uma convocação de Klopp para a seleção. A última partida do jogador de 30 anos pela equipe nacional até o momento foi há quase exatamente dois anos, no empate por 1 a 1 com a Hungria, em 19 de novembro.

Bayer Leverkusen: Eichhorn e Culbreath chegarão à seleção alemã sob o comando de Klopp?

O elenco ainda conta com três candidatos que poderiam amenizar um pouco as discussões sobre a seleção alemã em Leverkusen. Mas, diante da condição de reserva do ex-capitão Robert Andrich no clube, é difícil acreditar que Klopp voltará a considerá-lo para o recomeço da equipe nacional.

As esperanças atuais do Leverkusen de ter jogadores na seleção alemã devem estar depositadas em Montrell Culbreath e, sobretudo, em Kennet Eichhorn. O talentoso volante está afastado desde sua surpreendente transferência do Hertha BSC no verão por causa de uma doença metabólica, mas deve voltar a treinar normalmente com o elenco no início do ano. Eichhorn pode vir a ser o futuro da posição na seleção alemã.

Culbreath surpreendeu ao se firmar na temporada passada, após a virada do ano, e tornou-se titular pela ponta direita no segundo turno. O jogador de 19 anos pode atuar tanto como meia ofensivo quanto como meio-campista pela direita ou lateral-direito. Todas são posições disputadas na seleção alemã, mas a lateral direita, em particular, é um grande problema para a equipe nacional há anos.

A tendência é que Klopp aposte inicialmente em Philipp Treu, do SC Freiburg, para a posição. O jogador de 25 anos atuou durante os 90 minutos em três dos quatro jogos da Nations League e deixou uma impressão bastante positiva. Atrás dele, porém, a disputa está completamente aberta. Culbreath, no entanto, sofreu uma grave lesão no pé em um amistoso contra o Sevilla FC no início de agosto, que o afastou por dois meses. Em meados de outubro, ao menos, voltou a treinar com o elenco.