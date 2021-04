Eleições presidenciais do Real Madrid; quando é, quem vota e quais são os candidatos?

Florentino Pérez, atual presidente merengue, é até o momento o único candidato para o pleito deste ano

Tradicionalmente um dos clubes que mais investem em contratações, o Real Madrid tem tudo para movimentar a próxima janela de transferências. Mas antes que novas contratações sejam feitas, é preciso definir quem será o novo presidente do clube.

Mesmo em situação financeira um tanto quanto delicada e sentindo nos cofres os efeitos da pandemia do novo coronavírus, o Real Madrid é tido como um dos principais interessados em Erling Haaland e Kylian Mbappé.

Inclusive, Mino Raiola e Alf-Inge Haaland, respectivamente empresário e pai do centroavante do Borussia Dortmund, foram vistos em Madrid para tratar do futuro do atleta. Mesmo assim, essa é uma negociação que não será simples.

E as especulações sobre reforços giram muito em torno da fraca temporada do Madrid dentro de campo. Em terceiro lugar no Campeonato Espanhol e ainda vivo nas quartas de final da Liga dos Campeões, o clube tenta buscar um título para salvar a primeira metade de 2021.

Zidane também já não é unanimidade como há alguns anos, e terminar a temporada sem títulos pode fazer com que uma mudança no comando técnico da equipe seja executada.

Enfim, as indefinições sobre o que irá acontecer com o time do Real ainda são muitas, e para que o planejamento para 2021/22 seja feito com tranquilidade, é preciso saber quem será o presidente do clube pelos próximos quatro anos.

Quando serão as eleições presidenciais do Real Madrid?

O Real Madrid convocou nesta quinta-feira (01) eleições presidenciais para os próximos quatro anos. A notícia foi divulgada através de comunicado oficial.

O pleito que define o Presidente e o Conselho de Administração entre 2021 e 2025 acontece no mês de junho deste ano, embora ainda não haja uma data oficial para que a votação seja realizada.

Candidatos

Foto: Getty Images

Até o momento, o único candidato para as eleições presidenciais de 2021 é Florentino Pérez, atual presidente do clube.

Nos últimos meses, Enrique Riquelme e Vicente Boluda desistiram de concorrer ao pleito. Assim, ainda não se sabe ao certo se haverá algum concorrente para Florentino.

Florentino, o presidente sem votação

Obviamente, se Florentino for o único candidato não haverá votação. E o curioso é que a última vez em que o presidente merengue foi eleito após contagem de votos foi em 2006.

Na ocasião, o então presidente Ramón Calderón venceu o pleito, mas renunciou em 2009.