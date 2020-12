Eleição presidencial do Santos: quando é e quem são os candidatos

O Peixe tem seis candidatos para assumir o lugar de Orlando Rollo pelos próximos três anos; veja

O é mais um dos clubes que está em processo de escolha do novo presidente. Nos próximos dias os eleitores vão às urnas para decidir qual dos seis candidatos vai substituir Orlando Rollo, em um mandato de três anos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O ambiente político do Santos está conturbado há algum tempo. Em setembro, José Carlos Peres foi afastado da presidência do clube após votação favorável à abertura de um processo de impeachment contra ele. Desta forma, Orlando Rollo assumiu o cargo até o final de 2020, quando acabaria o mandato de Peres.

Mais times

Quando é a eleição presidencial do Santos?

O pleito vai acontecer no próximo dia 12 de dezembro, das 10h às 18h (de Brasília). Os associados, além da Vila Belmiro e da sede da Federação Paulista de Futebol, pela primeira vez poderão votar de maneira virtual - uma exceção aberta por conta da pandemia de coronavírus.

Quem são os candidatos à presidência do Santos?

Ao todo são seis candidatos que, junto de suas chapas, concorrem ao cargo de presidente do Santos, o maior número da história do clube.

A chapa 1, "O Santos pode mais", tem Fernando Silva como candidato. O engenheiro químico, com especialização em administração, é CEO de uma startup da área de saúde e saneamento e já fez parte da alta cúpula santista. Na gestão de Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, o Laor, foi executivo de futebol do clube.

Mais artigos abaixo

Milton Teixeira Filho é o candidato da segunda chapa, "Tradição e Inovação". Filho do ex-presidente Milton Teixeira e irmão de Marcelo Teixeira, atual presidente do Conselho Deliberativo e ex-presidente do clube, o advogado preside a Associação Nação Santista e integra a Associação Orgulho de Ser Santos.

A terceira chapa, "Transforma, Santos", tem Ricardo Agostinho como candidato. Publicitário da área de varejo da indústria farmacêutica, de 2007 até este ano foi embaixador do Santos em .

Andrés Rueda, que concorreu à última eleição, é candidato da chapa 4, "União pelo Santos". Vice-colocado no pleito, integrou a gestão de Peres como parte do Comitê de Gestão, cargo do qual renunciou após sete meses em exercício. Ele já havia feito parte do CG na gestão de Modesto Júnior.

A "Renova, Santos", quinta chapa, traz Rodrigo Marino como candidato à presidência. Foi membro do Comitê de Gestão do Santos, na gestão de Modesto Roma Júnior. Em junho de 2015, com o estouro crise interna no clube entregou o cargo, Marido é técnico em contabilidade, administrador e possui um MBA em gestão estratégica de negócios.

A sexta e última chapa, "Santos da Virada", tem Daniel Curi como candidato. O advogado presidiu a Comissão de Inquérito e Sindicância (2015-2017) e foi 1º Secretário da Mesa do Conselho (2018-2020).

O candidato eleito será presidente do Santos pelo triênio de 2021, ou seja, fica no cargo até o final de 2023, quando uma nova eleição será realizada.

Segundo o site oficial do Santos, a apuração dos votos começa logo em seguida ao fechamento das urnas e, portanto, o resultado deve ser conhecido ainda no dia 12.