Eleição no Atlético-MG: quem será o novo presidente do Galo?

Sérgio Sette Câmara deixa a presidência do clube em 31 de dezembro de 2020; confira quem será o sucessor

O Conselho Deliberativo do elege nesta sexta-feira, 11 de dezembro, Sérgio Coelho como o novo presidente do clube pelos próximos três anos. Sérgio Sette Câmara se despede do sem tentar a reeleição e participará do processo de transição de governo até o início de janeiro, quando o eleito assume a presidência.

Sérgio Coelho é candidato único ao cargo, mas não será aclamado novo presidente por isso. É necessário que todo o protocolo das eleições seja cumprido, ou seja, o empresário precisa do voto da maioria dos votos dos conselheiros presentes. Ao todo, 366 conselheiros estão aptos para votar.

Vice-presidente do Atlético-MG entre 1999 e 2006, Sérgio Batista Coelho tem 60 anos e é administrador de empresas e presidente da Associação dos Protetores das Pessoas Carentes, instituição filantrópica de Crucilândia, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Quatro são as metas principais divulgadas pelo candidato: sanear as finanças, alavancar as divisões de base, inaugurar a Arena MRV e montar time altamente competitivo, "firmando o compromisso" de renovar com o treinador Jorge Sampaoli, que tem contrato com o Galo até dezembro de 2021.

O vice-presidente da chapa "Galo Sempre Forte" é José Murilo Procópio de Carvalho, que também já teve passagens pelo clube. Entre 2004 e 2006, foi vice-presidente jurídico, é conselheiro Grande-Benemérito do Atlético-MG e atualmente atua como presidente do Conselho de Ética e Disciplina.

As eleições acontecem nesta sexta-feira, 11, entre 9h e 17h, no salão de eventos Labareda Clube, sede social do Atlético-MG, na região da Pampulha, em Belo Horizonte.