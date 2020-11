Eleição dos EUA "invade" Premier League: "O mundo sabe que Trump venceu", diz faixa

Mensagem de apoio ao atual presidente dos Estados Unidos sobrevoou o Goodison Park antes de Everton x Manchester United

A eleição dos está repercutindo a tal ponto que nem a Premier League escapa: um avião com uma faixa declarando que "o mundo sabe que Trump venceu" sobrevoou o Goodison Park pouco antes do duelo entre Everton e Manchester United, na manhã deste sábado.

Além do texto "World Knows Trump Won", o banner ainda incluía a hashtag "Maga", que representa a famosa frase de campanha do atual mandatário norte-americano, "Make America Great Again".

O sobrevoo de aviões com faixas não é uma novidade no futebol inglês. No caso mais recente, uma mensagem que ironizava a campanha Vidas Negras Importam apareceu pelos ares durante o duelo entre e no Etihad Stadium. O responsável pelo ato foi banido dos estádios e ainda perdeu emprego.

Ainda não se sabe quem está por trás da mensagem de apoio ao candidato republicano nos EUA, mas o fato é que a disputa pela presidência da maior economia do planeta está despertando emoções similares a uma final de de Futebol.

A apuração dos votos está ocorrendo desde terça-feira, e as projeções apontam para vitória de Joe Biden, do partido democrata. Ele inclusive declarou na última sexta-feira em evento para apoiadores que "os números apontam para uma vitória clara e convincente".



Do outro lado, Trump vem lançando uma série de acusações sobre o processo de apuração. "Joe Biden não deve injustamente reivindicar o cargo de presidente. Eu também poderia fazer essa afirmação. Os processos judiciais estão apenas começando”, avisou pelo Twitter após a declaração do rival.

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

Enquanto ainda não sabemos quem ganha a eleição nos Estados Unidos, o resultado de x está definido. Bernard abriu o placar para os donos da casa aos 19 do primeiro tempo, mas Bruno Fernandes, aos 25 e aos 32 da etapa inicial, virou.

Já nos acréscimos da partida, em rápido contra-ataque, Bruno Fernandes acionou Cavani, que marcou o seu primeiro gol pelos Diabos Vermelhos e definiu a vitória por 3 a 1 fora de casa. O triunfo alivia a crise do United, que vinha de duas derrotas seguidas e se afasta da parte de baixo da tabela.