Um dos imãs do Ministério dos Awqaf (Fundações Religiosas) do Egito provocou uma onda de polêmica nas últimas horas, ao zombar do clube Al Ahly.

Os usuários das redes sociais compartilharam um vídeo de um imã vestindo o traje de Al-Azhar em frente ao portão do clube Zamalek, no qual ele zomba do rival tradicional Al Ahly por não conseguir se classificar para a próxima edição da Liga dos Campeões da África.

O vídeo provocou uma onda de indignação entre os usuários das redes sociais, que consideraram que essa atitude não condiz com o traje de Al-Azhar que o imã vestia durante sua fala.

O Ministério dos Awqaf emitiu um comunicado por meio de sua conta oficial no Facebook, no qual anunciou a abertura de uma investigação urgente sobre o vídeo que circula.

O ministério esclareceu que tomará as medidas cabíveis para preservar sua imagem pública, a mensagem do imã e a dignidade do traje de Al-Azhar, ressaltando que ele falou sobre um assunto não religioso e de forma que envolveu zombaria.

O Al Ahly havia se classificado para a Copa da Confederação Africana após terminar em terceiro lugar na tabela de classificação do Campeonato Egípcio na temporada passada, enquanto os clubes Zamalek e Pyramids se classificaram para a Liga dos Campeões.