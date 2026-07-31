O ex-presidente do Al-Nassr provocou polêmica ao enviar uma mensagem que soou irônica para a torcida do rival tradicional Al-Ahli, a respeito da saída do técnico alemão Matthias Jaissle do comando da equipe.

Reportagens da imprensa haviam confirmado que Jaissle apresentou seu pedido de demissão do comando do Al-Ahli, na última quinta-feira, para assumir o Newcastle United na próxima temporada, substituindo seu antigo treinador Eddie Howe.

O príncipe Faisal bin Turki, ex-presidente do Al-Nassr, publicou uma mensagem em sua conta oficial no "X", na qual escreveu: "Resolvam seus problemas com o técnico de vocês, que deixou vocês bem longe do Al-Nassr; não sabemos nada dele nem trouxemos notícia alguma sobre ele".

Apesar de o ex-presidente do Al-Nassr não ter citado o nome do Al-Ahli explicitamente, a resposta foi dirigida a parte da torcida do "Al-Raqi", que acusou alguns dirigentes ligados ao Al-Nassr de terem provocado a saída de Jaissle.

A relação entre as torcidas do Al-Ahli e do Al-Nassr vive um grande momento de tensão, desde os jogos entre as duas equipes na temporada passada, seja na Supercopa da Arábia Saudita, quando o "Al-Raqi" conquistou o título, seja na Roshn League, quando cada equipe venceu a outra.

Após uma dessas partidas, alguns jogadores do Al-Ahli, com destaque para o zagueiro turco Merih Demiral, acusaram os dirigentes da liga saudita de favorecerem o Al-Nassr, por causa de sua estrela portuguesa Cristiano Ronaldo.