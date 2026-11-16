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O italiano Carlo Ancelotti, treinador do Brasil, respondeu à exigência do lendário craque do samba, Romário, por sua demissão do cargo após a derrota diante do Japão por 3 a 2, no amistoso que reuniu as duas seleções na cidade de Cingapura.

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Romário considerou que o treinador ainda não apresentou nada que comprove sua capacidade de comandar a seleção canarinho, apesar de seu currículo repleto de conquistas com os clubes.

As declarações de Romário vieram por meio de sua conta oficial no "Instagram", onde ele dirigiu críticas diretas a Ancelotti, considerando que sua grande trajetória como treinador não é suficiente para justificar a continuidade do atual projeto.

Quando questionado sobre as críticas do ex-atacante da seleção brasileira, Ancelotti respondeu em espanhol, segundo o jornal "Marca": "É a liberdade de expressão, e em um país democrático, cada um tem o direito de expor sua opinião".

E prosseguiu: "Romário expôs sua opinião, e cada um tem o direito de dizer o que quiser, seja certo ou errado. A verdade é que Romário fala muito, e isso é um direito dele".

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E completou Ancelotti, em entrevista coletiva: "É um trabalho novo, e estou satisfeito com o que estamos fazendo, mas acho que não é suficiente. Tenho que me dedicar mais, e vou fazer isso. Estou feliz de estar aqui, feliz de estar com a seleção, e tenho que evoluir".

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E acrescentou: "Tenho que me dedicar mais para tornar a equipe competitiva novamente. Não éramos competitivos havia muito tempo. Estou feliz de estar aqui, e quero me dedicar mais para tornar a equipe a mais competitiva do mundo".

O treinador minimizou a importância da derrota diante do Japão, dizendo: "É evidente que este é um momento de experimentação. Testamos jogadores novos, começando por Gabriel Bontempo, André e Jonathan Jesus... essas são avaliações extremamente positivas, sem citar nomes".

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E emendou: "Esperamos sempre apresentar um bom desempenho, mas é impossível experimentar, fazer mudanças e preparar a equipe ao mesmo tempo. Todos nós acreditamos que a equipe está no caminho certo. Seguimos com muita confiança por esse caminho, e enfrentaremos um teste de verdade diante de Singapura".

E acrescentou o treinador italiano: "Agora, precisamos avaliar nossos pontos fortes e nossos pontos fracos. Alguns aspectos diante do Japão mostraram que precisamos desenvolver mais nosso desempenho defensivo do que o ofensivo. Mas estamos no caminho certo para ter uma seleção nacional muito forte no futuro".

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Romário critica Ancelotti

Vale lembrar que Romário disse que o treinador italiano é considerado um dos maiores treinadores da história do futebol, mas que alcançou esse status no nível dos clubes, enquanto ainda não apresentou com a seleção brasileira o nível que se espera dele.

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Romário não se limitou a atacar o treinador, mas dirigiu suas críticas também ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol, exigindo que ele intervenha e tome uma decisão definitiva.

Ele dirigiu uma mensagem de tom duro ao presidente da confederação, Samir Xebabo, convocando-o a ter coragem e encerrar o contrato com Ancelotti, alertando que a continuidade da situação atual pode expor a seleção a mais fracassos.

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Romário disse que a camisa da seleção brasileira não deveria ser alvo de experimentos ou decisões não calculadas, apontando que a torcida já sofreu com resultados decepcionantes.

E acrescentou que seu país não pode arcar com a perda de uma nova oportunidade na Copa do Mundo, exigindo que Ancelotti volte a treinar clubes se quiser dar continuidade à sua carreira, em vez de seguir no comando da seleção nacional.