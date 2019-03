Ele voltou!! Irreverente, Balotelli comemora gol postando vídeo em rede social

Ele está de volta! Conhecido no mundo do futebol pelo seu modo irreverente dentro e fora dos gramados, Mario Balotelli voltou a chamar atenção na celebração de um gol.

Neste domingo (3), o atacante abriu o placar para o Olympique de Marselha na vitória por 2 a 0 sobre o Sain Etienne, em partida válida pela27ª rodada da Ligue 1, e comemorou o gol fazendo um vídeo no Instagram junto aos seus companheiros.

Confira:

Mario Balotelli scores a bicycle kick and celebrates with his team-mates on Instagram live 😂📱 pic.twitter.com/ZHOk82uZSy