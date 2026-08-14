No próximo ano, Dan-Axel Zagadou vai celebrar um pequeno jubileu. No verão de 2027, sua transferência para a Alemanha terá completado dez anos. Hoje com 27 anos, ele havia chegado naquela época sem custos do time B do Paris Saint-Germain ao Borussia Dortmund.

Em teoria, o zagueiro, que se juntou ao Stuttgart em 2022 e ainda tem contrato até o fim da temporada, poderia ter disputado 306 partidas nessas nove temporadas de Bundesliga. Mas Zagadou soma apenas 108 jogos na elite. Porque perdeu quase 180 partidas por lesão. E virão mais: na terça-feira, os suábios anunciaram que Zagadou sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa e ficará fora nas próximas semanas.

Com Filippo Mane, a situação não é tão fatal assim (ainda?). Mas, de certa forma, o italiano já pode ser visto no BVB como um sucessor de Zagadou no que diz respeito à propensão a lesões. Desde que chegou ao departamento de base dos westfalianos no início de janeiro de 2022, Mane acumula quase 500 dias de ausência e já perdeu mais de 75 partidas.

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Filippo Mane é o vencedor da pré-temporada do BVB

Agora, porém, o jogador de 21 anos, assim como recentemente Zagadou em Stuttgart, voltou a alcançar uma fase de estabilidade. Há novamente a esperança, tanto dele quanto do clube, de que enfim as coisas passem a melhorar de forma regular e que uma nova lesão não apareça tão cedo. Porque, se isso realmente acontecer por um período mais longo, o zagueiro sem dúvida tem potencial para mais.

"Sempre estivemos e continuamos absolutamente convencidos de suas capacidades", disse o diretor esportivo Lars Ricken no domingo, após a vitória por 3 a 2 no amistoso contra o Arsenal, sobre Mane, a quem atribuiu uma "partida excepcional" em Londres. "A questão sempre foi apenas se ele conseguiria ficar tempo suficiente sem lesões. Então todos nós veremos que qualidade ele tem", garantiu o dirigente de 50 anos.

Mane, que em janeiro de 2025 recebeu um contrato profissional válido por mais dois anos, é tratado nesses dias como um dos vencedores da pré-temporada do BVB. Ainda assim, nem recentemente faltou um momento de susto para ele. Na derrota por 1 a 0 para o Cerezo Osaka, ele precisou deixar o campo machucado e desfalcou a partida seguinte contra o FC Tokyo (1 a 0).

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"Está evoluindo": Filippo Mane ultrapassa Luca Reggiani no BVB

Assim como no mesmo momento da temporada passada, a porta dos profissionais está novamente entreaberta para Mane. Por causa das ausências de Nico Schlotterbeck (lesão no tornozelo) e Emre Can (reabilitação após ruptura do ligamento cruzado), o "clássico marcador individual italiano" (Ricken) se aproximou do time e ganhou muitos minutos na pré-temporada.

Em suas cinco atuações até aqui, ele se credenciou para mais graças à condução sem concessões nos duelos e à boa saída de bola e, ao que tudo indica, também voltou a ultrapassar o compatriota Luca Reggiani, que o havia superado no ranking na segunda metade da última temporada. No início da temporada, a linha de três com Waldemar Anton, o reforço Joane Gadou e Ramy Bensebaini deve se escalar sozinha, mas, no momento, Mane é a primeira alternativa ao trio.

"Certamente ainda dá para melhorar uma coisa ou outra", disse o técnico Niko Kovac no fim de semana. "Mas Filippo está evoluindo. Isso é fruto do trabalho dele. Nós fizemos ajustes com ele. Sabemos quais problemas ele teve. Melhoramos isso nas últimas semanas e meses. Se ele se mantiver tão constante fisicamente, certamente será um bom jogador para nós."

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Niko Kovac elogia Filippo Mane após vitória contra o Arsenal

Também para o treinador de 54 anos, Mane fez "uma partida realmente muito boa", especialmente ao lado de Gadou e do experiente Bensebaini, que orientou bem os jovens repetidamente. "Os três zagueiros limparam muito bem tudo lá atrás. Filippo, mas também Joane. Isso é força pura, isso é potência. Eles são rápidos, intensos, agressivos e muito fortes no mano a mano."

Mane disputou seis jogos oficiais pelos profissionais na temporada passada e, curiosamente, também naquela ocasião se beneficiou das ausências de Schlotterbeck e Can. Ele estreou na Copa da Alemanha contra o Rot-Weiss Essen e, pouco depois, foi titular pela primeira vez em uma partida da Bundesliga.

Mas ali, com o placar em 3 a 1 contra o FC St. Pauli pouco antes do fim, Mane recebeu cartão vermelho e cometeu um pênalti desnecessário. O Dortmund acabou empatando em 3 a 3. Chance desperdiçada, e depois disso o jogador que atuou duas vezes pela seleção ficou meses fora de cena.

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O caso de Filippo Mane expõe um problema para o BVB

Depois disso, ele ainda entrou em campo 11 vezes pela equipe sub-23 na Regionalliga. E ainda marcou três gols, os primeiros de Mane no futebol profissional. Mas no início de fevereiro, de novo o de sempre: uma lesão muscular que lhe custou pouco mais de dois meses.

O caso de Mane também mostra como a queda do time B para a quarta divisão é problemática para o BVB. Mane precisa jogar, finalmente jogar e jogar muito. Se não acontecer um milagre, isso não poderá ser viabilizado entre os profissionais. Mas ele também precisa atuar em um nível acima da quarta divisão para realmente avançar.

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O que acontece agora com Filippo Mane no BVB?

Então, que tal um empréstimo? "Não temos pressão quanto a isso", ponderou Ricken. "Vamos avaliar a situação caso a caso quando a janela de transferências estiver se aproximando do fim."

O resultado mais provável é que Mane permaneça. Porque o elenco na defesa ainda é curto por enquanto, ele convenceu recentemente e ultrapassou Reggiani. Mas, se assim ele conseguirá dar o tão aguardado próximo salto em seu desenvolvimento, isso segue sendo no mínimo questionável.

Filippo Mane: sua trajetória no BVB em resumo