"O que me surpreendeu um pouco foi a convocação de Brown", disse Hamann à Sky. Isso porque o versátil jogador de 23 anos seria "a terceira opção para a lateral esquerda no momento" no Bayern de Munique. Hamann avaliou: "Eles parecem não confiar nele na defesa."

De fato, outros jogadores tiveram a preferência na lateral esquerda nas duas últimas partidas. No empate por 2 a 2 com o Borussia Dortmund, o titular foi Alphonso Davies, que voltou a ganhar força. Já na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético de Madri, fora de casa, a vaga ficou com Josip Stanisic. Mas também é verdade que, por causa da onda de lesões, o técnico interino Aaron Danks manteve o versátil Brown como opção ofensiva no banco de reservas. Nas duas partidas, colocou-o em campo como camisa 10, posição em que ele já havia atuado no início da temporada.

Na época, por causa da posição em que Brown jogava, Klopp fez uma provocação bem-humorada ao técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany. "Agora temos um lateral-esquerdo e ele joga como camisa 10", brincou Klopp em entrevista à Sat1. Hamann opina: "Se você é um bom jogador de futebol, qualquer um pode jogar como camisa 10 em Munique, porque você tem 80% de posse de bola."

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Como Nathaniel Brown se saiu até agora sob o comando de Jürgen Klopp?

Nas semanas seguintes, Brown se revezou principalmente com Davies na lateral esquerda do Bayern de Munique. Ao todo, foi titular nessa posição em seis das 14 partidas oficiais disputadas pela equipe até agora nesta temporada. Três delas ocorreram nas últimas três semanas, contra RB Leipzig, SC Freiburg e 1. FC Magdeburg.

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Na seleção alemã, Brown havia se firmado como titular na lateral esquerda antes da Copa do Mundo e acabou sendo um dos poucos destaques da Alemanha em um torneio que, de resto, foi tão decepcionante. Depois, transferiu-se do Eintracht Frankfurt para o Bayern de Munique por 50 milhões de euros.

Na primeira sequência de jogos da seleção sob o comando de Klopp, Brown teve duas atuações mais para decepcionantes antes de deixar a equipe por causa da troca planejada de jogadores no elenco. Depois, os experientes Maximilian Mittelstädt e David Raum receberam suas oportunidades, mas também não fizeram o suficiente para reivindicar a vaga. Mittelstädt está novamente entre os convocados, mas Raum ficou fora da lista para os próximos jogos da Liga das Nações contra a Sérvia (13 de novembro) e a Holanda (16 de novembro).