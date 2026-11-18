Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Para o ex-jogador da seleção, a equipe alemã voltará a ter mais disciplina sob o comando do sucessor de Nagelsmann.

Uli Hoeneß (74), presidente de honra do Bayern de Munique, está otimista de que Jürgen Klopp (59), novo técnico da seleção alemã, colocará a equipe de volta nos trilhos. Na ocasião, o campeão mundial de 1974 aproveitou para dar mais uma alfinetada no antecessor de Klopp: Julian Nagelsmann (39), ex-técnico do Bayern.

À Sport Bild, Hoeneß comentou a desastrosa Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México sob o comando de Nagelsmann e a reconstrução iniciada por Klopp: "Não acredito que, com Jürgen, haverá de novo algo como uma viagem em família com mulheres e filhos. Acho que ele vai trazer de volta a disciplina e a ordem."

Foi uma clara referência ao que aconteceu na concentração da Alemanha para a Copa em Winston Salem, no estado americano da Carolina do Norte, no verão passado . O assunto ganhou grande repercussão após o torneio . Antes da eliminação vexatória diante do Paraguai, nos 16 avos de final, houve ali, entre outras coisas, os chamados "Dias da Família", nos quais os familiares podiam visitar os jogadores da seleção. Especialistas apontaram esses encontros como uma possível fonte de distração e falta de concentração. O próprio Nagelsmann passou a ser ainda mais criticado quando se soube que havia ido de bicicleta a um treino com sua mulher, Lena, e que sua mãe também estava na concentração da equipe.

Publicidade Publicidade

A federação alemã e Nagelsmann se separaram pouco depois do torneio. Klopp assumiu o posto e assinou contrato válido até 2030. Hoeneß, que já havia criticado Nagelsmann publicamente várias vezes antes da Copa , não espera que episódios como os de Winston Salem se repitam sob o comando de seu sucessor. Afinal, Klopp "também está com fome de conquistas. Mas não espero que ele faça um milagre e tudo aconteça rapidamente. Precisamos dar tempo a ele."

Getty Images

Tópicos relacionados

O início do ex-técnico de Mainz, Borussia Dortmund e Liverpool, porém, tem sido positivo . Após uma primeira Data Fifa marcada por experiências com um elenco de 44 jogadores, a Alemanha teve boas atuações nas duas últimas partidas da fase de grupos da Liga das Nações: à vitória por 3 a 1 sobre a Sérvia, em Belgrado, seguiu-se uma goleada empolgante por 5 a 0 sobre a arquirrival Holanda, na noite de segunda-feira, em Berlim .

Uli Hoeneß também tem Per Mertesacker em alta conta

Com isso, a Alemanha avançou como líder do grupo às quartas de final da Liga das Nações e enfrentará Espanha, Noruega ou Bélgica. O sorteio será realizado ao meio-dia de sexta-feira, enquanto as quartas de final serão disputadas na primavera de 2027.

Publicidade

Hoeneß também deposita grandes esperanças em Per Mertesacker (42) para promover mudanças e trazer novos ares à federação alemã. O campeão mundial no Rio assumirá em janeiro o cargo de diretor-executivo de futebol. De 2018 até o verão de 2026, ele comandou com sucesso as categorias de base do Arsenal, campeão inglês. Hoeneß espera que "muita coisa melhore agora no trabalho com os jovens".