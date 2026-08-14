Segundo informa o renomado jornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, o Trabzon chegou a um acordo com o atacante Darwin Nunez. As negociações possivelmente complicadas com seu clube, o Al-Hilal, porém, ainda estão em andamento.

Afinal, o principal clube saudita pagou apenas no ano passado 53 milhões de euros ao Liverpool por Nunez. O contrato do uruguaio ainda é válido até 2028, por isso o Al-Hilal certamente não quer vendê-lo abaixo do valor. O valor exigido pela transferência não é revelado na reportagem de Sabuncuoglu.

Em termos salariais, Nunez teria de reduzir suas exigências em caso de transferência para o terceiro colocado da última temporada da Süper Lig. Se ele recebe cerca de 15 milhões de euros líquidos por ano no Al-Hilal, o Trabzonspor, ao que tudo indica, poderia lhe oferecer no máximo oito milhões de euros por ano.

Darwin Nunez vai jogar no futuro com Mohamed Salah no Trabzonspor?

Enquanto isso, o Al-Hilal está absolutamente aberto a vender Nunez. Afinal, o jogador de 27 anos foi descartado de forma repentina no início de fevereiro, após a chegada de Karim Benzema.

Por causa da rígida regra para estrangeiros na Saudi Pro League, o Al-Hilal precisou tirar um jogador estrangeiro do elenco da liga nacional e escolheu Nunez. O atacante fez apenas mais dois jogos na AFC Champions League até meados de fevereiro e agora está há meio ano sem entrar em campo em uma partida oficial. Antes disso, ele havia somado nove gols e cinco assistências em 24 partidas pelo Al-Hilal.

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No Trabzonspor, Nunez encontraria um velho conhecido famoso. Entre 2022 e 2025, o uruguaio dividiu o ataque do Liverpool com Mohamed Salah, que, após sua saída de Anfield Road, assinou recentemente sem custos de transferência e com grande repercussão em Trabzon.

Com o egípcio e possivelmente Nunez, o tradicional clube do nordeste da Turquia quer incomodar os clubes de Istambul, liderados pelo campeão em série Galatasaray, e mirar o primeiro título desde 2022.

Como modelo de negociação, o Trabzonspor teria em mente um empréstimo com opção de compra por Nunez. Resta saber se o Al-Hilal aceitará isso.

Com a taxa de transferência aproximadamente esperada, Nunez se tornaria apenas o nono jogador da história a ultrapassar a marca de 200 milhões de euros em transferências pagas ao longo da carreira. Seriam necessários pelo menos 16 milhões de euros para isso. Até aqui, já foram pagos ao todo 184 milhões de euros pelo ex-jogador do Liverpool.