Foi uma demonstração de força a que se desenrolou em 12 de agosto de 2018 no duelo da Kreisliga entre o ASC Cranz-Estebrügge II e o TSV Buxtehude-Altkloster. No fim, 6 a 2 para os visitantes. O grande nome do dia: Simon Rödder. Ele marcou quatro gols em apenas 31 minutos de jogo.

"Simon tem técnica, poder de imposição, velocidade e uma finalização precisa", elogiou seu então técnico no TSV, Horst Richters, ao Stader Tageblatt sobre o centroavante, que aprendeu a jogar futebol no TSV e sempre se manteve fiel ao clube, com exceção de uma passagem de um ano pelo Buxtehuder SV. Mas havia um porém, que o jornal resumiu da seguinte forma: "Ruim: ele quase nunca está aqui."

Já naquela época, Rödder dividia sua rotina entre os campos de vilarejo e a elite acadêmica. Por causa de seu curso de Administração em Münster e da estadia posterior em Portugal, ele geralmente só estava à disposição do Buxtehude de forma extremamente esporádica. No kicker, ainda é possível encontrar o perfil de jogador de Rödder. O balanço dele ali é de cinco jogos e oito gols.

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Qual é a função de Simon Rödder no BVB?

Hoje, o agora jogador de 31 anos já não marca mais gols na Kreisliga de Stade. Desde agosto de 2025, Rödder trabalha para o Borussia Dortmund. Seu título oficial no BVB é: assessor do diretor-gerente esportivo e unidade de staff de condução de negociações.

O diretor-gerente esportivo Lars Ricken havia criado esse novo perfil de cargo especialmente para isso. O dirigente de 50 anos explicou a decisão estratégica de pessoal há um ano da seguinte forma: "Como no futebol profissional se trabalha com quantias enormes, para mim é uma exigência de responsabilidade que continuemos a evoluir também na área de condução de negociações. Por isso, criei a unidade de staff de condução de negociações. Para liderá-la, conseguimos trazer em Simon Rödder um especialista reconhecido, que ao mesmo tempo me auxilia como assessor em outros temas." Ricken acrescentou: "Antes disso, ele atuava em uma consultoria de gestão especializada em negociações e era responsável lá pelo setor esportivo. Com esse perfil, ele nos ajudará a tornar os processos no futebol ainda mais profissionais e eficientes."

Desde então, Rödder está à mesa quando o BVB conduz negociações. Mais recentemente, ele fez parte da delegação liderada pelo diretor esportivo Ole Book, que conseguiu em Genk o avanço nas conversas a respeito da transferência do meio-campista Konstantinos Karetsas. Agora, também caberá a Rödder destravar o impasse na negociação por Said El Mala, do Colônia.

Aqui você confere um perfil detalhado de Konstantinos Karetsas!

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Simon Rödder começou no futebol profissional no VfL Wolfsburg

O currículo de Rödder antes de chegar a Dortmund é extremamente interessante e diversificado. Só por isso, porque ele não é um ex-profissional clássico que escorregou para a área de dirigente após o fim da carreira. Talvez ele possa ser descrito como um analista de dados e estrategista de negociações na interface entre gestão, ciência e economia comportamental.

Já durante seu mestrado em Marketing, o potencial especial de Rödder ficou evidente. Em fevereiro de 2018, ele foi aceito no disputado programa WiWi-Talents para superdotados. Na área de especialização em Marketing da faculdade de Ciências Econômicas, ele superou bem mais de 150 candidatos e assegurou uma das cobiçadas 16 vagas. Com isso, veio também a inclusão no renomado WiWi-Talents Book, enviado diretamente aos 500 principais tomadores de decisão de pessoal da Alemanha.

Rödder concluiu seu CEMS Master in International Management na Nova SBE, em Lisboa, e na renomada ESADE Business School, na Espanha. Parte dessa formação também foi um extenso projeto de pesquisa com a renomada consultoria empresarial McKinsey & Company, que tratou do setor global do futebol e da avaliação realista de jogadores profissionais. Ele também adquiriu experiência prática no futebol profissional já em 2013, em um curto estágio em Football Operations Management no VfL Wolfsburg.

O momento de estalo de Rödder: "O potencial inexplorado de negociações habilidosas"

Na sequência, Rödder mergulhou profundamente no mundo do scouting baseado em dados. Na empresa holandesa de tecnologia SciSports, um spin-off da Universidade de Twente que foi premiado em 2017 em Cardiff como a startup esportiva mais inovadora do mundo, ele assumiu a responsabilidade pelo negócio na região DACH e também no sul da Europa.

Quando o fundador da SciSports, Giels Brouwer, e Rödder apresentaram naquela época sua abordagem no País de Gales diante de representantes da UEFA, Adidas, Amazon e Microsoft, a ideia era fechar a lacuna entre especialistas em dados e tomadores de decisão no futebol. Rödder treinou clubes e diretores esportivos para substituir o tradicional feeling por métricas como Expected Goals (xG) ou Expected Assists (xA). Entre os 14 clubes que ele acompanhou a longo prazo estavam, entre outros, Eintracht Frankfurt, Hertha BSC, Basel e Rapid Viena.

Mas Rödder não parou na simples análise de dados. A partir da troca intensa com planejadores de elenco, ele viveu uma espécie de momento de estalo. Ele descreveu isso certa vez da seguinte forma: "A colaboração estreita com os diretores esportivos na contratação de jogadores abriu meus olhos para o potencial relativamente inexplorado de negociações habilidosas."

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Rödder usou os rumores sobre Ronaldo e o BVB como estudo de caso

Depois disso, Rödder foi para a The Gap Partnership, uma consultoria global de condução de negociações. Lá, Rödder se tornou Negotiation Consultant & Coach, liderou o setor esportivo mundial e se aprofundou em economia comportamental e psicologia da negociação. Em um artigo especializado, ele explicou por que transferências são particularmente suscetíveis a lógicas equivocadas: diferentemente dos mercados da economia livre, no futebol não existe um "valor de mercado" objetivo. Em vez disso, os preços surgem puramente a partir da pressão negocial.

Curiosamente, foi justamente o BVB que Rödder usou na época em seu texto como estudo de caso. Ele analisou os rumores sobre uma contratação de Cristiano Ronaldo em 2022 e mostrou como uma megastar desse porte, apesar da idade avançada e dos enormes custos totais, poderia multiplicar de forma repentina o valor comercial de marca do Dortmund, por exemplo no mercado asiático.

Desde então, ele transmite todo esse conhecimento: em cooperação com a DFB e a DFL, ele concebe e lidera workshops especializados para diretores-gerentes da Bundesliga. Custo: € 5.900 por pessoa. Lá, as questões são, por exemplo: como quebrar, em negociações, o poder dos agentes de jogadores? Como usar pagamentos de bônus como massa estratégica de negociação? Como evitar erros emocionais sob forte pressão de tempo no Deadline Day?

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Simon Rödder fracassou no programa de TV "Die Höhle der Löwen"

Paralelamente, porém, Rödder também olhou além do universo do esporte. Junto com seu pai Oliver, marceneiro de formação, que estudou arquitetura de interiores e fundou um escritório de planejamento para reformas de edifícios, ele fundou em 2021 a EasyMirror GmbH.

A empresa vende espelhos plásticos inquebráveis, perfuráveis e resistentes às intempéries para instalações de esportes equestres, academias ou jardins. Em setembro de 2022, Rödder chegou até a apresentar o produto no programa de TV "Die Höhle der Löwen", da VOX, para obter 180.000 euros de potenciais investidores em troca de 15% das participações da empresa. No entanto, a iniciativa fracassou.

No fim das contas, a trajetória de Rödder representa a profissionalização progressiva no futebol moderno: onde antes se apostava mais em intuição e instinto, hoje mandam os cálculos de probabilidade e a psicologia da negociação. Seus tempos como artilheiro ocasional e certeiro na Kreisliga ficaram para trás. Mas, ainda hoje, Rödder faz parte de uma equipe. Uma que define os rumos para que, idealmente, o BVB marque muitos gols no futuro, mas também sofra poucos.

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