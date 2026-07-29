Foi uma demonstração de força a que se desenrolou em 12 de agosto de 2018 no duelo da Kreisliga entre ASC Cranz-Estebrügge II e TSV Buxtehude-Altkloster. No fim, 6 a 2 para os visitantes. O grande nome do dia: Simon Rödder. Ele marcou quatro gols em apenas 31 minutos de jogo.

"Simon é tecnicamente qualificado, forte no duelo, rápido e tem uma finalização precisa", elogiou seu então técnico no TSV, Horst Richters, ao Stader Tageblatt sobre o centroavante, que aprendeu a jogar futebol no TSV e sempre se manteve fiel ao clube, com exceção de uma passagem de um ano pelo Buxtehuder SV. Mas havia um porém, que o jornal resumiu da seguinte forma: "Ruim: ele raramente está aqui."

Já naquela época, Rödder transitava entre campos de vilarejo e a elite acadêmica. Por causa de seus estudos de Administração de Empresas em Münster e da estadia posterior em Portugal, ele geralmente ficava à disposição dos Buxtehude apenas de forma extremamente esporádica. No kicker, ainda é possível encontrar o perfil de jogador de Rödder. O balanço dele ali é de cinco jogos e oito gols.

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Qual é a função de Simon Rödder no BVB?

Hoje, o agora 31 anos já não balança as redes na Kreisliga de Stade. Desde agosto de 2025, Rödder trabalha para o Borussia Dortmund. Seu título oficial no BVB é: assessor do diretor-geral de futebol e unidade de staff de condução de negociações.

O diretor-geral esportivo Lars Ricken havia criado esse novo perfil de cargo especialmente. Há um ano, o homem de 50 anos explicou assim a decisão estratégica de pessoal: "Como no futebol profissional se trabalha com quantias enormes, para mim é uma obrigação de responsabilidade que também evoluamos continuamente na área de condução de negociações. Por isso, criei a unidade de staff de condução de negociações. Para liderá-la, conseguimos contar com Simon Rödder, um especialista reconhecido, que ao mesmo tempo me apoia como assessor em outros temas." Ricken acrescentou: "Antes disso, ele atuou em uma consultoria de gestão especializada em negociações e era responsável ali pelo setor esportivo. Com esse perfil, ele vai nos ajudar a tornar os processos no futebol ainda mais profissionais e eficientes."

Desde então, Rödder também se senta à mesa quando o BVB conduz negociações. Mais recentemente, ele integrou a delegação ao redor do diretor esportivo Ole Book, que conseguiu em Genk o avanço nas conversas em relação à transferência do meio-campista Konstantinos Karetsas. Agora, também caberá a Rödder destravar o impasse na negociação por Said El Mala, do Colônia.

Aqui você confere um perfil detalhado de Konstantinos Karetsas!

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Simon Rödder começou no futebol profissional no VfL Wolfsburg

O currículo de Rödder antes de chegar a Dortmund é extremamente interessante e diverso. Só por isso, porque ele não é um ex-profissional clássico que escorrega para a área diretiva após o fim da carreira. Seria possível defini-lo como um analista de dados e estrategista de negociações na interface entre gestão, ciência e economia comportamental.

O potencial especial de Rödder já se mostrava durante seu mestrado em Marketing. Em fevereiro de 2018, ele foi aceito no cobiçado programa WiWi-Talents para superdotados. Na especialização em Marketing da área de Ciências Econômicas, ele superou bem mais de 150 concorrentes e garantiu uma das 16 vagas cobiçadas. Isso também incluía a entrada no renomado WiWi-Talents Book, que é enviado diretamente aos 500 mais importantes tomadores de decisão de RH da Alemanha.

Rödder concluiu seu mestrado CEMS em International Management na Nova SBE, em Lisboa, e na renomada ESADE Business School, na Espanha. Parte dessa formação também foi um amplo projeto de pesquisa com a renomada consultoria empresarial McKinsey & Company, que se dedicou ao setor global do futebol e à avaliação realista de jogadores profissionais. Ele também acumulou experiência prática no setor profissional já em 2013, em um breve estágio em Football Operations Management no VfL Wolfsburg.

Momento de estalo de Rödder: "O potencial inexplorado de negociações habilidosas"

Na sequência, Rödder mergulhou fundo no mundo do scouting baseado em dados. Na empresa de tecnologia holandesa SciSports - um spin-off da Universidade de Twente, que em 2017 foi premiado em Cardiff como a startup esportiva mais inovadora do mundo -, ele assumiu a responsabilidade pelos negócios na região DACH e no sul da Europa.

Quando o fundador da SciSports, Giels Brouwer, e Rödder apresentaram naquela época, no País de Gales, sua abordagem a representantes da UEFA, Adidas, Amazon e Microsoft, o objetivo era fechar a lacuna entre especialistas em dados e tomadores de decisão no futebol. Rödder treinava clubes e diretores esportivos para substituir o clássico feeling por métricas como Expected Goals (xG) ou Expected Assists (xA). Entre os 14 clubes que ele acompanhou no longo prazo estavam, entre outros, Eintracht Frankfurt, Hertha BSC, FC Basel e Rapid Viena.

Mas Rödder não parou na análise pura de dados. Por meio da intensa troca com planejadores de elenco, ele teve uma espécie de momento de estalo. Certa vez, Rödder o descreveu assim: "A estreita colaboração com os diretores esportivos na contratação de jogadores abriu meus olhos para o potencial relativamente inexplorado de negociações habilidosas."

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Rödder usou os rumores sobre Ronaldo e o BVB como estudo de caso

Na sequência, Rödder foi para a The Gap Partnership, uma consultoria global de condução de negociações. Lá, Rödder se tornou Negotiation Consultant & Coach, liderou o setor esportivo mundial e se aprofundou em economia comportamental e psicologia da negociação. Em um artigo especializado, ele expôs por que transferências são particularmente suscetíveis a lógicas equivocadas: ao contrário dos mercados da economia livre, no futebol não existe um "valor de mercado" objetivo. Em vez disso, os preços surgem puramente da pressão de negociação.

Curioso: foi justamente o BVB que Rödder usou então em seu texto como estudo de caso. Ele analisou os rumores sobre uma contratação de Cristiano Ronaldo em 2022 e mostrou como um astro desse porte, apesar da idade elevada e dos custos totais gigantescos, poderia multiplicar repentinamente o valor comercial da marca do Dortmund - por exemplo, no mercado asiático.

Desde então, ele transmite todo esse conhecimento: em cooperação com a DFB e a DFL, ele concebe e lidera workshops especializados para diretores-gerais da Bundesliga. Custo: 5900€ por pessoa. Lá, a discussão gira em torno de questões como: como quebrar, em negociações, o poder dos empresários de jogadores? Como usar pagamentos de bônus como massa estratégica de negociação? Como evitar erros emocionais sob alta pressão de tempo no Deadline Day?

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Simon Rödder fracassou no programa de TV "Die Höhle der Löwen"

Paralelamente, porém, Rödder também olhou além do universo do esporte. Junto com seu pai Oliver, um marceneiro de formação que estudou arquitetura de interiores e fundou um escritório de planejamento para reformas de edifícios, ele criou em 2021 a EasyMirror GmbH.

A empresa comercializa espelhos de plástico inquebráveis, perfuráveis e resistentes às intempéries para instalações de esportes equestres, academias ou jardins. Em setembro de 2022, Rödder chegou a apresentar o produto no programa de TV "Die Höhle der Löwen", da VOX, para obter 180 mil euros de potenciais investidores por 15 por cento das participações da empresa. No entanto, a tentativa fracassou.

No fim das contas, a trajetória de Rödder representa a profissionalização progressiva no futebol moderno: onde antes se apostava mais em intuição e instinto, hoje mandam os cálculos de probabilidade e a psicologia da negociação. Seus tempos como artilheiro ocasional e certeiro na Kreisliga ficaram para trás. Mas, ainda hoje, Rödder faz parte de um time. Um que define o rumo para que, idealmente, o BVB marque muitos gols no futuro, mas também sofra poucos.

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