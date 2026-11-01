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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Ele vai sair no inverno? A resposta categórica de um astro do Barcelona sobre as negociações com o Manchester United

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
Manchester United x Roma
Manchester United
Roma
Liga dos Campeões
F. Lopez
Espanha
England
Itália

Seu contrato é válido até o verão de 2031

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Fermín López, estrela do Barcelona, pôs fim à polêmica sobre sua ligação com uma transferência para o Manchester United na próxima janela de inverno.

O jornalista italiano Matteo Moretto havia revelado, na sexta-feira, pela "Rádio Marca", o grande interesse do Manchester United em contratar Fermín López e Pablo Barrios, explicando que o clube inglês busca um meio-campista com as características que os astros de Barcelona e Atlético de Madrid possuem, e já se informou sobre a situação dos jogadores.

 Mas Fermín respondeu com firmeza a esses rumores, segundo o jornal "As", dizendo: "Rumores sobre o Manchester United? Não me importo com esse tipo de notícia".

E prosseguiu: "Quero ficar aqui no Barcelona pelo maior tempo possível. Espero encerrar minha carreira neste clube e me aposentar aqui".

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O contrato de Fermín López com o Barcelona vai até o verão de 2031, e ele disputou 13 partidas nesta temporada, marcando 6 gols e dando o mesmo número de assistências.

 

 

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