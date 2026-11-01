Fermín López, estrela do Barcelona, pôs fim à polêmica sobre sua ligação com uma transferência para o Manchester United na próxima janela de inverno.

O jornalista italiano Matteo Moretto havia revelado, na sexta-feira, pela "Rádio Marca", o grande interesse do Manchester United em contratar Fermín López e Pablo Barrios, explicando que o clube inglês busca um meio-campista com as características que os astros de Barcelona e Atlético de Madrid possuem, e já se informou sobre a situação dos jogadores.

Mas Fermín respondeu com firmeza a esses rumores, segundo o jornal "As", dizendo: "Rumores sobre o Manchester United? Não me importo com esse tipo de notícia".

E prosseguiu: "Quero ficar aqui no Barcelona pelo maior tempo possível. Espero encerrar minha carreira neste clube e me aposentar aqui".

O contrato de Fermín López com o Barcelona vai até o verão de 2031, e ele disputou 13 partidas nesta temporada, marcando 6 gols e dando o mesmo número de assistências.