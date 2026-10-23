Deco, diretor esportivo do Barcelona, realizou uma reunião informal com Jonathan Keppy, agente do zagueiro francês Jules Koundé, para discutir a situação do jogador no clube catalão, diante da queda de rendimento nos últimos meses e dos problemas físicos que ameaçam sua participação no clássico contra o Real Madrid.

O jornal espanhol "Sport" informou que Deco almoçou com Keppy, ontem, aproveitando a presença do agente de jogadores em Barcelona, em um encontro que permitiu às duas partes trocar pontos de vista sobre a situação de Koundé, sua evolução ao longo da temporada atual e seu papel dentro da equipe, além das novidades sobre sua recuperação da lesão.

O jornal esclareceu que entrou em contato com pessoas próximas ao zagueiro francês e com fontes dentro do clube para apurar os detalhes da reunião e a posição das duas partes, destacando que os próximos ao jogador descreveram o encontro como uma conversa para acompanhar sua situação esportiva, e negaram categoricamente que tenham sido discutidas possibilidades de venda ou recebimento de propostas de saída durante a reunião.

Esse encontro acontece em um momento em que Koundé não vive sua melhor fase desde que chegou ao Barcelona, depois que seu desempenho nos últimos meses levantou algumas dúvidas dentro do clube, ao mesmo tempo em que sofre com um incômodo físico que ameaça sua disponibilidade para o próximo clássico, já que suas chances de participar da partida parecem difíceis, embora não estejam totalmente descartadas.

Barcelona não descarta analisar propostas

Apesar de os próximos a Koundé terem negado que seu futuro no mercado de transferências tenha sido discutido durante o almoço, o "Sport" revelou que fontes próximas ao Barcelona admitiram a existência de dúvidas sobre o nível do jogador no período recente, ainda que o clube continue valorizando o que o zagueiro francês apresentou desde sua chegada à equipe.

Koundé mantém uma boa posição no mercado de transferências europeu, e seu nome tem um valor de mercado importante, o que faz com que o Barcelona esteja aberto a ouvir qualquer proposta possível e a analisar o assunto internamente caso chegue uma oferta financeira alta compatível com a avaliação que o clube faz do jogador.

O jornal ressaltou a necessidade de separar a possível posição do Barcelona diante de propostas futuras do conteúdo da reunião recente, já que os próximos ao jogador afirmam que o encontro não abordou seu futuro no mercado de transferências, e se limitou a acompanhar sua situação esportiva e o andamento de sua recuperação.

O clássico, um teste difícil para Koundé

Ao mesmo tempo, Koundé está focado em se livrar de seus problemas físicos e voltar às opções do técnico Hansi Flick o mais rápido possível, em meio a grandes dúvidas sobre sua capacidade de participar do confronto contra o Real Madrid.

E mesmo que o zagueiro francês consiga estar na lista da partida, obter minutos em campo parece difícil, especialmente após a forte atuação de Xavi Espart diante do Paris Saint-Germain, o que dá à comissão técnica uma alternativa confiável diante da incerteza em torno da condição de Koundé.