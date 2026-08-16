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Ele vai quebrar sua política rígida? Juventus planeja negociação ousada com o Manchester United

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Único obstáculo se opõe ao plano da Juventus

A Juventus busca um reforço ofensivo e de liderança que reformule o seu elenco, e pode encontrar o seu alvo no Manchester United, onde um dos principais jogadores do clube inglês se aproxima de entrar no seu último ano com a equipe sem qualquer novo acordo até o momento.

De acordo com o que noticiou o site Calciomercato, a Juventus monitora a situação do português Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, e estuda a possibilidade de tentar contratá-lo durante a atual janela de transferências de verão.

O clube italiano considera que Fernandes seria um reforço ideal para o seu elenco, e pretende fazer o máximo possível para contratá-lo, diante da convicção interna de que a equipe precisa de um jogador de classe mundial capaz de elevar o nível do grupo.

Fernandes havia atraído forte interesse de clubes sauditas há um ano, mas decidiu permanecer no Manchester United, apesar de o clube estar disposto na época a discutir a sua venda, depois que a proposta financeira apresentada chegou a um valor considerável. O contrato do jogador com o United termina no fim da atual temporada, enquanto o clube inglês ainda não lhe ofereceu um novo contrato até o momento.

Isso pode ser interpretado como um indício da disposição da diretoria para uma fase pós-capitão português, embora Fernandes ainda seja um elemento fundamental nos planos da equipe.

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Política rígida: será que vai mudar?

A Juventus acredita que Fernandes é um dos melhores jogadores que podem ser adicionados às suas fileiras, sobretudo porque o clube busca montar uma equipe mais forte e precisa de um astro capaz de fazer a diferença.

Mas o interesse da Juventus esbarra em um obstáculo evidente que pode ameaçar a concretização do negócio, representado pelas exigências financeiras do jogador português, o que significa que a Juventus pode se ver obrigada a romper a estrutura salarial adotada dentro do clube para concretizar a sua contratação.

O clube italiano havia se recusado a dar esse passo para manter o atacante Dusan Vlahovic, e por isso não está claro se estaria disposto a mudar a sua política financeira em nome de Fernandes.

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