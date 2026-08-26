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Ele vai liderar a revolução da Argélia? O terceiro colocado do mundo faz grandes concessões para treinar os Fennecs

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Roberto Martínez compete com Gustavo Poyet

Em uma reviravolta surpreendente que pode mudar todos os cálculos, a Federação Argelina de Futebol se aproximou de definir a identidade do novo treinador da Argélia, mas as últimas horas trouxeram um concorrente de peso que entrou com força na linha de negociações.

Como revelamos anteriormente, o uruguaio Gustavo Poyet (58 anos) era o candidato mais forte para comandar a Argélia, já que seu currículo, sua personalidade entusiasmada e sua experiência internacional impressionaram os dirigentes da FAF, em um perfil que contrasta totalmente com o que Vladimir Petković apresentou.

E apesar de a candidatura de Poyet ser muito forte e atender a todos os critérios internos, além de ter conquistado consenso dentro da direção argelina, qualquer desdobramento de última hora pode atrapalhar a conclusão do acordo.

Um concorrente de nível mundial entra na disputa

De acordo com o site francês "Foot Mercato", outro grande nome entrou com força na disputa: o espanhol Roberto Martínez, ex-treinador das seleções da Bélgica e de Portugal, que demonstrou um grande e inesperado entusiasmo para treinar a seleção argelina.

As fontes revelaram que Martínez ficou impressionado com os talentos e com o enorme potencial que a seleção argelina possui, e passou a estar disposto a viver essa emocionante experiência africana.

E, como prova cabal de seu desejo intenso de fazer o projeto dar certo, Martínez se mostrou disposto a fazer grandes concessões em suas exigências financeiras para se adequar ao orçamento da Federação Argelina e, inclusive, surpreendeu a todos ao concordar com a nomeação de um treinador assistente argelino em sua comissão técnica, um passo que carrega uma grande mensagem de respeito ao futebol argelino.

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Um currículo assustador

Martínez possui uma ampla experiência no mais alto nível, tendo comandado a seleção da Bélgica por seis anos, com quem alcançou um feito histórico ao conquistar o terceiro lugar na Copa do Mundo de 2018 após uma dolorosa derrota por 1 a 0 diante da França na semifinal, antes de passar os últimos quatro anos como treinador da seleção de Portugal, além de sua marcante passagem pelo Everton no Campeonato Inglês.

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