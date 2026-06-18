Ele vai jogar contra Gana?.. Rice revela o motivo de sua substituição contra a Croácia

Declan Rice, estrela do Arsenal, tranquilizou a torcida da Inglaterra quanto ao seu estado físico, após ter sido substituído ontem, quarta-feira, durante a emocionante vitória (4 a 2) sobre a Croácia, na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026.

Aos 72 minutos, o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, tirou Rice e colocou Morgan Rogers em seu lugar, e parecia que o craque do Arsenal mancava ao se dirigir para o banco de reservas.

O jogador de 27 anos se apressou em dissipar quaisquer preocupações sérias sobre sua condição física, mas afirmou que ainda está “sofrendo” com um problema que o acompanhou durante toda a segunda metade da última temporada com o Arsenal.

Sobre sua substituição, Rice disse ao canal ITV: “Está tudo bem, excelente mesmo”.

E acrescentou, segundo o jornal “Metro”: “Provavelmente era disso que eu estava sofrendo na segunda metade da temporada, dores neuropáticas leves aqui e ali, mas estou perfeitamente bem”.

E continuou: “Está tudo bem, foi apenas uma medida de precaução e voltarei ao campo para enfrentar Gana (jogo da segunda rodada)”.

Quando questionado sobre o desempenho geral da Inglaterra, Rice explicou: “Acho que o primeiro tempo talvez tenha parecido pior do que realmente foi, devido à forma como sofremos os gols”.

E continuou: “Tivemos bastante posse de bola, mas acho que vocês viram no segundo tempo aquele espírito de luta, aquela vontade desde o primeiro minuto. Havia um entusiasmo a mais em nossos passos, na nossa pressão, na nossa força, na maneira como avançamos e na forma como criamos chances no segundo tempo”.

Ao mesmo tempo, Tuchel disse que não quer arriscar com Rice, já que sua seleção inglesa agora volta sua atenção para o segundo jogo da fase de grupos contra Gana.

O alemão disse aos jornalistas após a partida: “Declan apontou para a parte inferior das costas e a parte superior dos tendões da coxa e está sentindo um certo desconforto”.

E continuou: “Não quis arriscar. Foi um momento para protegê-lo. Espero que não seja nada mais do que isso. Declan me tranquilizou no final, dizendo que está tudo bem. Não há motivo para preocupação”.