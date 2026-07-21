O Al-Hilal anunciou o sucesso da cirurgia a que foi submetido o seu capitão e principal estrela, Salem Al-Dawsari, no local da lesão que sofre no tendão do joelho.

Al-Dawsari havia sido submetido a exames médicos na Finlândia, ontem, segunda-feira, com o médico Lasse Lempainen, para diagnosticar o seu estado e determinar em que medida necessitaria de ser submetido a uma cirurgia devido à lesão que sofre.

O clube saudita publicou, hoje, terça-feira, uma mensagem na sua conta oficial na rede social "X", na qual afirmou: "O jogador Salem Al-Dawsari realizou uma cirurgia no local da sua lesão no tendão do joelho, que foi bem-sucedida".

E acrescentou: "(A cirurgia) foi realizada esta manhã na Finlândia, pelo médico especialista Lempainen, tendo sido decidido que Salem irá iniciar o seu programa de tratamento e recuperação num dos centros médicos especializados, sob a supervisão do departamento médico da equipa".

O Al-Hilal havia anunciado, no dia 10 de julho corrente, que o "Tornado" necessita de um programa de tratamento e recuperação que varia entre seis a oito semanas, embora o facto de ter sido submetido a uma cirurgia possa prolongar o período de ausência.

Isto acontece num momento em que surgem dúvidas sobre a situação de Salem Al-Dawsari quanto à permanência no clube na próxima temporada, uma vez que relatos revelaram que ele recebeu uma proposta do clube Al-Diriyah e outra da liga catari.

O jogador de 35 anos é considerado uma das maiores lendas do Al-Hilal desde a sua promoção à equipa principal em 2011, embora o seu nível tenha registado uma queda acentuada na temporada passada, sob o comando do treinador italiano Simone Inzaghi.