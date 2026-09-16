Ele vai embora em janeiro: jornalista saudita revela surpresa sobre o futuro de Cristiano Ronaldo

Seguem as críticas em torno do craque português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, após a dura derrota diante do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, por 4 a 0, na partida que reuniu as duas equipes pela primeira rodada da Liga dos Campeões da Ásia de elite, e que viu o time saudita ter uma atuação decepcionante.

Ronaldo não escapou das críticas depois da partida, após sofrer ataques por parte da torcida do Al-Nassr, além de alguns membros da imprensa que lhe atribuíram parte da responsabilidade pelo recuo da equipe, diante do fracasso em apresentar o nível esperado durante o confronto contra o Al-Ain.

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Saud Al-Sarami, ex-porta-voz oficial do Al-Nassr, entrou para a lista dos críticos, ao falar sobre o futuro de Ronaldo no time e levantar a possibilidade de sua saída durante a próxima janela de transferências de inverno, por acreditar que o jogador não é mais capaz de oferecer a contribuição desejada.

Al-Sarami disse em declarações no programa "Al-Arabiya FM": "Ronaldo não desempenhará nenhum papel que não seja técnico no Al-Nassr, e não descarto que ele deixe o clube na janela de inverno, assim como aconteceu com Karim Benzema anteriormente, e isso ocorrerá por sua total vontade".

O ex-porta-voz oficial do Al-Nassr acrescentou: "Ronaldo se tornou uma carta gasta e incapaz de oferecer qualquer coisa ao Al-Nassr, e ele deve partir", considerando que a equipe precisa reorganizar suas prioridades na próxima fase, especialmente diante dos problemas que ficaram claramente evidentes contra o Al-Ain.

Al-Sarami apontou que a saída de Ronaldo, do seu ponto de vista, pode abrir a porta para o Al-Nassr reconstruir alguns setores do time, cobrando do clube foco no reforço de outras posições, sobretudo o meio-campo, a fim de tratar as deficiências que apareceram no último período.

As declarações de Saud Al-Sarami surgem em um momento em que o Al-Nassr passa por uma fase de polêmica após a pesada derrota diante do Al-Ain, mas sua fala sobre a saída de Ronaldo em janeiro permanece no âmbito de sua previsão pessoal, e até o momento não foi emitido nada que confirme a existência de uma decisão oficial da diretoria do Al-Nassr a respeito do futuro do capitão da equipe.

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