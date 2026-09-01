Um relatório da imprensa confirmou que Dani Ceballos está próximo de assinar seu contrato com o novo clube nas próximas horas.

O jornal "AS" afirmou que a história de Dani Ceballos com o Real Betis, neste verão, está se aproximando do fim, algo lógico, especialmente com a proximidade do fechamento da janela de transferências, mas ainda restam algumas questões em aberto.

As cláusulas do contrato do jogador foram definidas. Inicialmente, era um contrato de longa duração após o fim de sua passagem pelo Real Madrid, mas foi ajustado para se adequar às necessidades financeiras inesperadas do Real Betis neste verão.

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Assim, o Real Betis e Ceballos concordaram com todas as condições necessárias para a assinatura de um contrato de três anos, com a possibilidade de prorrogação por um quarto ano opcional, o que o tornará um dos jogadores mais bem pagos do time, senão o mais bem pago.

Ceballos fez um grande esforço, pressionando o Real Madrid para deixar o clube apesar de restar um ano em seu contrato, e o Betis agora se esforça para disponibilizar o espaço financeiro necessário diante do pouco tempo.

Nas últimas 24 horas, o Real Betis buscou se desfazer de Lozada, vender Pablo García pelo maior preço possível e encontrar um jogador que dispute posição com Álvaro Vadillo, com o objetivo de abrir espaço no orçamento salarial, registrar Ceballos e contratar o volante fortemente desejado por Pellegrini.

Não será fácil, mas há um clima positivo no Betis, a ponto de terem pensado na possibilidade de a diretoria do clube garantir pessoalmente alguns dos negócios para assegurar sua conclusão com sucesso.

Ceballos pode assinar contrato mesmo após o fechamento da janela de transferências do verão, por ser um jogador livre. Ainda assim, é improvável que seu nome seja inscrito na Liga dos Campeões da Europa, já que a União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) exige a entrega da lista de jogadores participantes do torneio nesta quarta-feira.

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