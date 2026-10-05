Erling Haaland provocou preocupação nas fileiras do Manchester City após pedir para ser substituído durante o confronto da seleção da Noruega diante de Portugal, a apenas uma semana do retorno das disputas da Premier League e do aguardado clássico entre Liverpool e Manchester City.

Mas a torcida do Manchester City recebeu uma notícia tranquilizadora, depois que Ståle Solbakken, treinador da seleção da Noruega, revelou que a decisão de substituir Haaland não foi motivada por lesão, mas sim parte de um plano prévio para lhe conceder pouco mais de uma hora de jogo, diante do cansaço acumulado.

Apesar de Haaland ter aparecido em algumas imagens mancando, o que gerou receios, o atacante norueguês não sofre de nenhuma lesão, segundo a confirmação de seu treinador, que esclareceu que a decisão de sua saída veio após um acordo prévio entre as duas partes.

Solbakken afirmou após a partida: "Ele jogou 90 minutos completos duas vezes diante da Dinamarca e de Portugal, e na primeira partida estava cansado contra o País de Gales, e por esse motivo tivemos uma conversa franca no sábado".

E acrescentou: "Analisamos todos os cenários possíveis", em referência ao acordo de reduzir os minutos de participação de Haaland, para evitar que ele sofresse um desgaste adicional antes de seu retorno ao Manchester City.