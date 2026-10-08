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Ele vai aceitar? Presidente da Conmebol surpreende Messi com desafio empolgante após jogo de despedida

Argentina x Benin
Argentina
Benin
Amistosos
Copa Libertadores
L. Messi
Argentina
Benin

O confronto contra Benin foi o último da Pulga com a Argentina

O presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), Alejandro Domínguez, surpreendeu o argentino Lionel Messi com um novo desafio, após a aposentadoria do craque pela seleção.

Messi disputou sua última partida internacional com a Argentina na madrugada de ontem, diante do Benin, encerrando uma trajetória brilhante na qual conquistou muitos títulos, com destaque para a conquista da Copa do Mundo de 2022.

De acordo com o jornal "Marca", o presidente da Conmebol propôs que Lionel Messi jogue a Copa Libertadores, após afirmar que ela é "a única coisa que falta" para completar sua vitoriosa carreira.

Alejandro disse: "Acredito que a única coisa que falta a ele é jogar a Copa Libertadores".

A declaração do dirigente paraguaio veio em um vídeo publicado em suas contas nas redes sociais, gravado quando ele encontrou Messi em sua partida de despedida com a seleção argentina no estádio Monumental, em Buenos Aires.

O presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol perguntou a Messi, rindo: "Você aceita o desafio?", enquanto Messi permaneceu em silêncio em resposta à proposta.

O capitão da seleção Albiceleste encerrou sua era com um gol de pênalti e duas assistências que garantiram a vitória por 3 a 0 sobre a seleção do Benin.

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