Ele trabalhou por último no Liverpool: Niko Kovac deve ganhar reforço no Borussia Dortmund

Segundo a Sport Bild, Roderick van der Ham deve assinar em breve. O holandês de 35 anos trabalhou por último no Liverpool, mas deixou o clube em meio a uma grande reformulação de pessoal, ao mesmo tempo que o técnico Arne Slot. Seu sucessor, Andoni Iraloa, levou sua própria comissão técnica.

Van der Ham iniciou sua carreira de treinador nas categorias de base da Holanda ainda aos 16 anos. Mais tarde, trabalhou como analista de vídeo para os clubes profissionais RKC Waalwijk, NAC Breda e Heracles Almelo. De 2018 a 2019, exerceu a mesma função na seleção holandesa sub-19.

Em 2022, van der Ham se juntou à comissão técnica de Slot no Feyenoord Rotterdam. Alguns meses depois da ida dele para o Liverpool, em 2024, acompanhou o treinador à Premier League como analista de vídeo. No total, van der Ham trabalhou por cerca de um ano e meio nos Reds e, em 2025, conquistou a Premier League.

BVB: também deve chegar um novo greenkeeper

No BVB, ele deve trabalhar no futuro como analista-chefe, dando suporte ao técnico Niko Kovac. Os auxiliares de Kovac são seu irmão Robert, Filip Tapalovic e Stephen Rands. Matthias Kleinsteiber atua como treinador de goleiros. Segundo a reportagem, além de van der Ham, ainda chegará um segundo reforço vindo da Inglaterra: o greenkeeper Scott Tingley. Ele cuidou do gramado do Watford por mais de dez anos, mais recentemente.

A delegação do Dortmund voltou no domingo de uma viagem de preparação ao Japão e agora se prepara em casa para a nova temporada. No domingo, o BVB fará um amistoso contra o Arsenal. A primeira partida oficial será em 22 de agosto, na Supercopa, contra o campeão da dobradinha Bayern de Munique. No dia 29, o Hamburgo visita Dortmund na abertura da Bundesliga, antes de o time enfrentar o HEBC Hamburg em 1º de setembro, pela primeira fase da Copa da Alemanha.