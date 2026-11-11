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O goleiro da Espanha e do Athletic Bilbao, Unai Simon, não poupou elogios ao astro do Real Madrid Thibaut Courtois. Vencedor do Troféu Yashin, ele descreveu Courtois como um profissional fenomenal que merece ser considerado o melhor goleiro do século 21.

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Simon demonstra espírito esportivo exemplar com o rival Courtois

Depois de conquistar o Troféu Yashin, coroando sua campanha excepcional em 2026, o goleiro da Espanha Unai Simon demonstrou grande humildade ao reservar os maiores elogios ao rival do Real Madrid Thibaut Courtois.

Durante uma participação na Onda Cero, Simon foi questionado sobre declarações anteriores em que admitiu estudar atentamente o jogo do goleiro da seleção belga.

Sem deixar que os prêmios individuais influenciassem sua avaliação, Simon reconheceu sem ressalvas o nível de excelência de Courtois.

Courtois trabalha “como um animal” para manter a perfeição

Simon revelou que Courtois ficou sinceramente emocionado ao saber dos elogios que o espanhol lhe havia feito durante a Copa do Mundo, consolidando o respeito mútuo entre dois mestres da posição.

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“Bem, acho que ele sabe disso ou sente dessa forma, e fico feliz por ele ser um goleiro muito humilde, que trabalha duro todos os dias”, disse Simon a Edu Pidal.

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“Se ele tem um desempenho extraordinário em todas as temporadas, deve ser porque trabalha como um animal. Então, acho que ele sabe que é o melhor goleiro do mundo e posso até dizer que, neste século, é o melhor.”

Sem falsa modéstia ao avaliar o futebol

Questionado sobre se deveria ter sido mais parcial, escolhendo um companheiro de equipe ou reivindicando o título para si, Simon rejeitou categoricamente as rivalidades mesquinhas entre clubes.

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“Não, não vou mentir. Ora, como se eu fosse dizer: ‘Não, eu sou o melhor.’ Não, não vou”, disse Simon, rindo.

Sua avaliação franca revela uma visão madura e objetiva do futebol moderno, capaz de reconhecer a excelência no mais alto nível independentemente do escudo do clube.

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Manter o alto nível para os compromissos da seleção

A admiração de Simon pelos melhores da posição alimenta sua dedicação diária em Lezama, enquanto ele se prepara para os próximos compromissos da Espanha.

Depois de sofrer apenas um gol em oito partidas na campanha vitoriosa da Espanha na Copa do Mundo de 2026, Simon demonstra um nível à altura das lendas que elogia.

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O jogador do Athletic Bilbao pretende levar essa dedicação ao mais alto nível para dentro de campo, enquanto a Espanha segue sua marcha implacável nos compromissos internacionais.