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Harry Kane Ballon d'Or 2026getty
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Ele torce pelo Real Madrid? A surpresa no voto do jornalista espanhol para a Bola de Ouro

Barcelona
Real Madrid
Bayern de Munique
La Liga
H. Kane
L. Yamal
K. Mbappe
Espanha
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England
França

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José Félix Díaz, diretor editorial do jornal "As" e representante da Espanha na votação da Bola de Ouro, chamou a atenção por suas escolhas dos três melhores jogadores do mundo, depois de colocar o francês Kylian Mbappé na primeira posição, à frente de seu compatriota Lamine Yamal e do inglês Harry Kane, apesar de este último ter conquistado o prêmio na cerimônia realizada na capital britânica, Londres, na última segunda-feira.

Yamal apareceu na segunda posição da lista de Díaz, enquanto Kane ficou em terceiro, numa classificação que levantou questionamentos sobre a preferência do jornalista espanhol pelo astro do Real Madrid em detrimento do talento do Barcelona, especialmente porque Mbappé não conquistou nenhum título importante na última temporada, seja com seu clube ou com a seleção da França.

Por outro lado, Yamal viveu uma temporada repleta de títulos, após conquistar a Copa do Mundo com a seleção da Espanha, além de levantar o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha com o Barcelona, mas não recebeu a primeira posição nas escolhas do representante de seu país, contentando-se com o segundo lugar.

José Félix Díaz assumiu a missão de representar a Espanha na comissão de jurados da Bola de Ouro, sucedendo Alfredo Relaño, dando continuidade a uma série de nomes do jornalismo que foram responsáveis pela votação da Espanha ao longo dos últimos anos.

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