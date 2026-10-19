O astro brasileiro Richarlison, atacante do Tottenham, viu-se em uma crise inesperada depois que um investimento vultoso fora dos campos de futebol se transformou em uma disputa que ameaça lhe custar milhões, o que o levou a pedir a intervenção da polícia em um caso que gerou grande polêmica no Brasil, especialmente porque seu adversário é o candidato à presidência do Brasil, Flávio Bolsonaro.

De acordo com o que publicou o jornal The Sun, Richarlison acusou o senador brasileiro Flávio Bolsonaro, candidato à presidência e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, de ter se apropriado de sua ilha particular sem pagar nenhuma contrapartida, exigindo que a polícia abra uma investigação sobre o caso.

O jogador brasileiro afirmou que comprou a ilha, localizada no litoral do Rio de Janeiro, entre 2020 e 2021, e que gastou cerca de 10 milhões de reais nela, sem recuperar nada de seu investimento.

Richarlison disse em um vídeo que publicou para seus seguidores: "Eu não queria vender a ilha para ele, e foi por isso que eles aproveitaram a situação na Justiça. Estávamos regularizando os documentos de propriedade da ilha, e disseram que a questão poderia levar meses ou até anos para ser resolvida".

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E acrescentou: "Flávio Bolsonaro e esse homem, Wéliton Tomaz, foram até lá e, em 24 horas, se apropriaram da ilha. Aqui o sistema de Justiça falhou. Pelo que sei, eles levaram a ilha sem gastar um único centavo. Eu gastei cerca de 10 milhões de reais ali e não consegui nada".

Richarlison exigiu que a polícia investigue o caso e revele o destino do dinheiro que investiu na ilha, além de convocar seus seguidores a cobrar de Flávio Bolsonaro explicações sobre o que aconteceu.

A resposta de Bolsonaro

Por sua vez, Flávio Bolsonaro negou as acusações e as classificou como "notícias falsas", em um comentário que publicou em um vídeo da influenciadora e cantora brasileira Juliette, que criticava as práticas políticas do candidato de direita.

Em resposta à negativa, Richarlison limitou-se a perguntar: "E a minha ilha?", enquanto o debate se transformava em um assunto que ocupou a opinião pública brasileira em meio a uma acirrada disputa presidencial, antes do segundo turno marcado para 25 de outubro, segundo o jornal britânico.

Essa crise ocorre em um momento em que Richarlison passa por uma situação difícil no Tottenham, após ficar fora dos planos do técnico Roberto De Zerbi, ser excluído da lista do time no Campeonato Inglês e atuar pela equipe sub-21.