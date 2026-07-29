Segundo uma reportagem da Sport Bild, Rüdiger teria indicado ainda no vestiário, imediatamente após a decepcionante eliminação da Alemanha nos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 contra o Paraguai, que queria encerrar sua carreira na seleção. Oficialmente, porém, o zagueiro ainda não tornou pública uma decisão desse tipo.

E, de acordo com a Sport Bild, Rüdiger também pode mudar de ideia com um pouco mais de distanciamento. Segundo a publicação, o jogador de 33 anos deixa em aberto se, após a saída de Julian Nagelsmann e a nomeação de Jürgen Klopp como novo técnico da seleção alemã, não seguirá mesmo na equipe da DFB.

Ao mesmo tempo, também segue em aberto se Klopp pretende contar com o defensor do Real Madrid. Segundo a Sport Bild, o novo treinador, apresentado na última sexta-feira, quer agora ligar gradualmente para atuais jogadores da seleção e também para atletas que passaram a entrar em seu radar, a fim de informá-los sobre seus planos. Também por isso, como isso só está acontecendo agora, eventuais candidatos à aposentadoria da seleção ainda teriam evitado se manifestar publicamente sobre seu futuro na equipe nacional, diz a reportagem.

Jürgen Klopp vai apostar em Antonio Rüdiger na reconstrução da seleção alemã?

Rüdiger havia começado a Copa como o terceiro zagueiro e precisou ficar atrás da dupla titular formada por Jonathan Tah e Nico Schlotterbeck. Depois que este último sofreu uma lesão no tornozelo no segundo jogo da fase de grupos, contra a Costa do Marfim, e ficou fora pelo restante do torneio, Rüdiger entrou na equipe e foi titular tanto na partida final da fase de grupos contra o Equador (1 a 2) quanto nos 16 avos de final contra o Paraguai (4 a 5 nos pênaltis). Ao todo, o defensor soma até aqui 86 partidas pela seleção.





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Resta saber se, aos 33 anos, ele seguirá entre os nomes principais com Klopp. Na entrevista coletiva de apresentação, o novo técnico da DFB mais do que sugeriu que também pretende promover uma reformulação no elenco e abriu explicitamente as portas para novidades. Além de Tah e Schlotterbeck, que provavelmente também seguirão como nomes certos do grupo sob Klopp, jovens zagueiros como Malick Thiaw (Newcastle United), Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) e Yann Bisseck (Inter de Milão) surgem como opções para essa reconstrução. Por outro lado — e é aí que estão as chances de Rüdiger —, ainda não está claro quais líderes experientes Klopp quer manter obrigatoriamente no futuro da seleção alemã.

Os grandes torneios de Antonio Rüdiger geralmente foram decepcionantes

Rüdiger havia feito sua estreia pela seleção em maio de 2014 e, desde então, foi presença constante na equipe nacional. A Euro 2016 teria sido seu primeiro grande torneio, mas pouco antes ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado e ficou fora. Depois disso, embora Rüdiger tenha participado do título da Copa das Confederações em 2017, suas participações em grandes torneios foram, em sua maioria, decepcionantes: queda na fase de grupos nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, oitavas de final na Euro 2021, quartas de final na Euro 2024 e agora 16 avos de final na Copa do Mundo de 2026.

Klopp, por sua vez, convocará sua primeira lista como técnico da seleção em setembro. A estreia do treinador de 59 anos será em 24 de setembro, quando a Alemanha visita a Holanda na abertura da nova temporada da Liga das Nações. Três dias depois, virá o primeiro jogo de Klopp em casa pela seleção, em Augsburg, contra a Grécia.