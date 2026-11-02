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Noni Madueke não poupou palavras ao avaliar a discussão acalorada com Alexis Mac Allister durante a vitória decisiva do Arsenal em Anfield pela Premier League. O jogador da seleção inglesa ficou no centro de uma revisão do VAR após o confronto, que ameaçou ofuscar uma noite histórica para o Arsenal.

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Clima esquenta em vitória histórica do Arsenal

O Arsenal conquistou uma vitória histórica por 1 a 0 sobre o Liverpool, marcando sua primeira vitória naquele estádio em 14 anos graças a um gol de Kai Havertz que quebrou um recorde. No entanto, o confronto tenso foi marcado por uma grande confusão no segundo tempo.

A confusão começou depois que Mac Allister atingiu Martin Odegaard, que estava caído no chão. Jurrien Timber e Madueke correram para confrontar o meio-campista, dando início a uma discussão acalorada.

Quando Madueke e Mac Allister ficaram frente a frente, suas cabeças se tocaram levemente. O jogador do Liverpool então se jogou no chão, tentando provocar uma expulsão. O árbitro Andy Madley decidiu não mostrar o cartão vermelho, decisão rapidamente confirmada pelo árbitro de vídeo Stuart Attwell.

“Ele tentou me provocar para que eu recebesse um cartão vermelho”

Em conversa com o ex-ponta do Arsenal Freddie Ljungberg na Viaplay, Madueke foi perguntado se pretendia trocar de camisa com o argentino. “Quem me dera”, brincou o atacante da Inglaterra.

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Ao comentar o lance, Madueke minimizou a gravidade do choque. “Não acho que tenha sido algo para cartão amarelo ou vermelho”, explicou. “O árbitro não achou. O VAR também não. Então todos concordamos nesse ponto.”

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O atacante do Arsenal criticou sem rodeios a encenação do adversário. “É um movimento natural”, acrescentou Madueke. “Ele obviamente é esperto, tentou me provocar para que eu recebesse um cartão vermelho ali, mas não conseguiu.”

“Na minha cabeça, eu pensei: ‘Ah, com o VAR é possível; depende de quem interpreta o lance. Não sei o que eles estão pensando.’ Mas, felizmente, isso não aconteceu.”

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Comentaristas condenam encenação “constrangedora”

O episódio em Anfield também provocou duras críticas de Jamie Carragher, ídolo do Liverpool. O comentarista elogiou a arbitragem por não se deixar levar pela queda exagerada de Mac Allister.

“Estou muito feliz por ele não ter sido expulso ali”, afirmou Carragher. “Precisamos ser firmes e começar a apontar essas coisas, a dizer: ‘Isso é constrangedor.’ Sou torcedor do Liverpool, e o que Mac Allister fez é uma piada. Isso tem que parar.”

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Campeões da Premier League têm compromisso europeu pela frente

Após a vitória marcante em Merseyside, os campeões da Premier League precisam voltar rapidamente as atenções para a competição continental. O Arsenal viajará para enfrentar o Slavia Prague em seu próximo compromisso europeu.

Depois da viagem no meio da semana, o Arsenal volta a atuar no cenário nacional, em casa, contra o Hull. Com Bukayo Saka ainda no departamento médico, a expectativa é que Madueke mantenha a titularidade e sua influência no ataque.