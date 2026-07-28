Quando Jürgen Klopp convocar sua primeira lista como técnico da seleção alemã, em setembro, haverá uma primeira resposta para muitas perguntas empolgantes: como muda a cara da seleção da Alemanha em termos de elenco em comparação com os bons dois anos e meio sob Julian Nagelsmann, que deixou o cargo após o fiasco na Copa do Mundo? Quais jogadores deixarão de ser chamados por enquanto? Quais atletas Klopp levará como novidade e possivelmente confiará a eles um papel importante na reconstrução do principal cartão de visitas do futebol alemão?

Rocco Reitz gostaria muito de ver seu nome na resposta para essa última pergunta. "Acho que o objetivo de todo mundo é, em algum momento, ser jogador da seleção. Isso também está na minha lista", disse Reitz recentemente, durante sua apresentação oficial em seu novo clube, o RB Leipzig. Se agora levarmos em conta que a transferência do meio-campista do Borussia Mönchengladbach para o clube saxão já havia sido fechada em março, rapidamente fica claro: Klopp não pode achar Reitz nada mal.

Afinal, no momento da ida de Reitz para Leipzig, ainda nem se cogitava que Klopp se tornaria técnico da seleção pouco mais de quatro meses depois. Em vez disso, o homem de 59 anos ainda era Head of Global Soccer da Red Bull e, nessa função, teve participação decisiva para levar Reitz ao RB. Ao que tudo indica, Klopp gosta muito do estilo intenso de jogo do jogador de 24 anos, de sua capacidade de sprint e de sua disposição apaixonada de dar a vida pelo time. Como Reitz combina tão bem, com seu futebol em rotação máxima, com o estilo incansável de jogo em Leipzig, o novo técnico da DFB o levou para Leipzig e, pelos mesmos motivos, agora pode tê-lo no radar para o centro do meio-campo da seleção.

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Está claro que Klopp deve e pode conduzir uma reconstrução na equipe da DFB. Comunicar isso desde o início também para fora, aceitar explicitamente os tropeços e talvez entender um ou outro grande torneio como parte de uma fase de transição, sem discursos grandiosos sobre títulos, parece ser importante para o novo homem forte do futebol alemão. "Há talento. Mas é preciso criar uma expectativa com a qual os jogadores consigam lidar", destacou Klopp sobre o futuro da equipe da DFB em torno da final da Copa do Mundo, como comentarista da MagentaTV. Ele disse, em sua coletiva de apresentação, que anotou 57 jogadores de linha. Não citou nomes.

Jürgen Klopp aposta em Rocco Reitz na reconstrução da equipe da DFB?

Trazendo isso para o caso de Reitz, significa o seguinte: se Klopp claramente gosta muito dele, já que o levou para Leipzig por 20 milhões de euros, e considera que ele se encaixa no estilo extremamente intenso de jogo de seus times, então ele pode ser um dos jogadores que se tornarão uma peça do quebra-cabeça dessa reconstrução. Condição básica para isso: Reitz precisa se firmar em Leipzig e lidar bem com as circunstâncias por vezes complicadas de sua transferência.

Em Mönchengladbach, no clube do coração, pelo qual calçou as chuteiras ainda aos sete anos, ele está, como se sabe, bastante queimado justamente por ter ido para o RB. "Quem quer isso aqui jamais pode ser nosso capitão", dizia uma faixa na torcida do Gladbach no jogo fora de casa contra o Leipzig, em abril, algumas semanas depois de a transferência de Reitz se tornar pública, na arquibancada da torcida dos Potros. Com toda a romantização do futebol que rejeita uma mudança desse tipo, é preciso destacar de forma elogiosa que uma boa dose de autoconfiança é necessária para dar um passo desses. Ainda mais porque há um risco considerável, o que aumenta a pressão: afinal, se Reitz não se adaptar em Leipzig, a zombaria de sua antiga casa será certa e, na primeira rodada, o primeiro adversário em sua nova casa será justamente o Gladbach.

Há ainda outra variável: quando Reitz foi contratado na primavera, Ole Werner ainda era o técnico do RB. Até que ponto o novo treinador Martin Demichelis está convencido do ex-jogador do Gladbach ainda precisa ser visto. De modo geral, Reitz parece predestinado para o futebol de Leipzig por sua força física para correr e disputar bolas, pelo jogo agressivo sem a bola e pela forma direta de jogar com ela. Em termos de perfil, ele se parece bastante com Xaver Schlager, que saiu e que ele deve substituir.

Como Christoph Baumgartner provavelmente continuará fora, lesionado, até o fim de outubro, Reitz pode se colocar em posição nas primeiras semanas da próxima temporada ao lado de Nicolas Seiwald ou Assan Ouedraogo no centro do meio-campo. Desde que ele próprio esteja totalmente em forma. Uma infecção grave já o havia tirado de combate no fim da última temporada e o acompanhou de forma persistente ao longo dos últimos dois meses. "Estou me sentindo bem, os números estão bons. Semana após semana, damos mais um passo", disse Reitz, otimista, mas no RB ele precisou começar inicialmente com um trabalho individual de recuperação física.

Rocco Reitz será jogador da seleção com Jürgen Klopp? A concorrência é grande

Como meta pessoal, Reitz traçou o objetivo de participar de muitos gols, um aspecto que faltou demais ao seu jogo sobretudo nos últimos dois anos. Além disso, claro, ele pretende enviar uma ou outra carta de recomendação a Klopp. Na seleção sub-21, Reitz havia se tornado uma peça fixa nas Eliminatórias para a Euro 2025, e também no torneio do verão passado ele foi um rendimento de ponta absoluto. Com a seleção alemã, foi vice-campeão europeu, teve várias atuações muito fortes e brilhou principalmente por sua capacidade praticamente inesgotável de emendar corridas intensas e arar cada metro do campo.

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Antes da Euro 2024, Reitz, como se sabe, já havia tido a chance de sentir o ambiente da seleção principal, completou temporariamente os treinamentos ao lado de Brajan Gruda, foi bem e esteve no elenco para o amistoso contra a Ucrânia (0 a 0), no início de junho de 2024. Até hoje, porém, Reitz ainda espera por sua primeira partida internacional, algo que deve mudar sob Klopp. E, embora a troca no comando da seleção naturalmente jogue a seu favor, também faz parte da verdade que a concorrência como volante e meio-campista é bastante grande.

Com Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic, Klopp pode apostar no meio-campo em uma dupla que funciona super bem no Bayern de Munique. Além disso, Reitz também precisa disputar espaço com outros jogadores de qualidade já mais estabelecidos na DFB, como Felix Nmecha (Borussia Dortmund), seu novo companheiro de clube em Leipzig Ouedraogo, Tom Bischof (Bayern de Munique), Anton Stach (Leeds United) e Angelo Stiller (VfB Stuttgart). Soma-se a isso talentos grandes e sem bagagem como Kennet Eichhorn (Bayer Leverkusen) ou Noel Aseko (Eintracht Frankfurt), que Klopp pode desenvolver explicitamente como pilares do futuro nesse recomeço da DFB.

Reitz naturalmente também entra nessa conta, sobretudo por causa da ligação especial com Klopp. O decisivo será o quão bem ele conseguirá colocar em campo, em seu novo clube, as qualidades pelas quais o novo técnico da seleção o levou ao RB Leipzig alguns meses atrás. De toda forma, Reitz certamente deve estar entre esses 57.