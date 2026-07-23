Embora não quisesse revelar quem, na sua opinião, são atualmente os maiores talentos do Bayern de Munique, Dante acabou por exaltar dois jogadores quando questionado de forma concreta numa pequena ronda com a imprensa, na quinta-feira, da qual também a SPOX participou: o defesa-central Filip Pavic (16) e o extremo-esquerdo Maycon Cardozo (17).

O defesa-central Pavic estreou-se pelos profissionais do Bayern de Munique em janeiro, pouco depois do seu 16.º aniversário, tornando-se assim o segundo jogador mais jovem da história do clube, atrás de Paul Wanner. No verão, o germano-croata nascido em Freising participou no Europeu de sub-17 com a Croácia. No futuro, deverá ganhar rodagem competitiva na equipa B de Dante e candidatar-se ao salto para os profissionais.

“Ele tem tudo para se tornar um defesa muito bom”, considerou Dante, que também ele foi bem-sucedido como defesa-central no Bayern de Munique. Pavic é “um rapaz que quer sempre ouvir e continuar a aprender”, mas ao mesmo tempo ainda é “um pouco tímido”. Dante recomenda: “Tem de comunicar um pouco mais.” Também a nível físico, Pavic ainda tem margem de progressão, o que não surpreende.

Maycon Cardozo? “Um bom exemplo para a nossa equipa”

Tal como Pavic, também o extremo-esquerdo Maycon Cardozo se estreou na época passada pela equipa principal dos muniquenses. Está igualmente previsto para a equipa B na próxima temporada. “É um enorme prazer trabalhar com ele”, disse Dante. “Está sempre focado, sempre concentrado. Está sempre a dar tudo. Houve uma vez em que tive de o travar: ‘Hey Maycon, nem sempre sprint, sprint, sprint.’ Dois dias antes de um jogo, temos de ter um pouco de atenção à carga. Ele dá sempre tudo. Por isso, é um bom exemplo para a nossa equipa.”

Cardozo nasceu no Brasil, mas mudou-se com a família para a Tailândia aos dez anos. A partir de 2024, Cardozo treinou com a chamada World Squad do Bayern de Munique e, no início de 2025, transferiu-se em definitivo para Munique. Por isso, já fala “muito bem alemão”, considera Dante. De resto, ele próprio não desaprendeu a língua durante os seus onze anos de ausência da Alemanha. Com a sua nova equipa, Dante arranca na sexta-feira, em casa, frente ao SC Eltersdorf, para a temporada da Regionalliga.