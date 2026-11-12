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Mauricio Pochettino foi aconselhado a adotar uma postura firme diante da diretoria do Manchester United enquanto se aproxima de um retorno à Premier League. O ex-técnico de Chelsea e Tottenham é o principal favorito para suceder Michael Carrick em Old Trafford, mas Gary Neville, ídolo do clube, acredita que o argentino precisa obter garantias importantes antes de assinar o contrato.

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Saída iminente de Carrick e conversas com a federação dos EUA

O Manchester United deve demitir Carrick na quinta-feira após um início de temporada desastroso. O clube venceu apenas uma das dez primeiras partidas na Premier League e não sofreu gols em somente um dos 15 jogos que disputou em todas as competições.

O United já entrou em contato com a Federação de Futebol dos Estados Unidos para tentar trazer Pochettino de volta ao futebol inglês. O argentino, porém, terá uma enorme tarefa de reconstrução pela frente se assumir o comando.

A equipe de Old Trafford sofreu 19 gols no campeonato nesta temporada, três a mais do que na mesma altura da temporada passada. Suas fragilidades defensivas ficaram evidentes no recente empate por 4 a 4 com o Aston Villa, quando ficou perdendo por 2 a 0 nos primeiros cinco minutos.

Neville exige reforços em janeiro

Em participação no The Overlap, Neville, ex-capitão do United, alertou Pochettino para que não aceite promessas verbais da direção de Old Trafford. Ele afirmou que o treinador de 54 anos precisa exigir investimento imediato para corrigir os problemas de uma defesa que sofre muitos gols.

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“Já falamos sobre não acreditar no que um proprietário promete gastar quando você está chegando”, explicou Neville. “Se eu fosse Mauricio Pochettino agora, faria absolutamente tudo para me proteger. Ele fará isso com uma indenização.”

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Neville ressaltou que a chegada imediata de reforços em janeiro é inegociável para o futuro treinador. “Ele precisa de dois defensores em janeiro”, continuou. “Então, tem de exigir que contratem dois defensores em janeiro. Tem de exigir um orçamento mínimo para a janela de transferências do próximo verão, para conseguir reverter essa situação. Tem de exigir um orçamento para o verão seguinte.”

Proteção da reputação com controle sobre as transferências

As atuais opções defensivas do United incluem Noussair Mazraoui, Patrick Dorgu, Leny Yoro e Ayden Heaven. Neville teme que depender apenas desses jogadores torne a tarefa de Pochettino impossível e pede que ele assegure respaldo financeiro de longo prazo.

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“Eles têm de dar isso a ele. Caso contrário, ele não deveria aceitar o cargo”, acrescentou Neville. “Sem aquela defesa e aquele meio-campo, aliás, um meio-campo no qual já se investiu algum dinheiro... Com certeza [precisam contratar dois bons defensores].”

O comentarista reconheceu o histórico de Pochettino no desenvolvimento de jovens jogadores, mas insistiu que recursos imediatos são essenciais. “Ele tem de exigir, antes de assumir, algum tipo de controle sobre as transferências, alguma verba que lhe permita mudar a equipe de maneira significativa.

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“Porque, se tiver Dorgu na lateral esquerda, Mazraoui na direita e Heaven e Yoro na zaga, ele terá de fazer um trabalho extraordinário como treinador para fazê-los subir na tabela.”

Acerto para a chegada a Old Trafford

O United deve confirmar oficialmente a saída de Carrick na quinta-feira, enquanto acelera as conversas com a US Soccer para conseguir a liberação de Pochettino. Se aceitar o cargo, a prioridade imediata do argentino será corrigir uma defesa que, atualmente, é a terceira pior da Premier League, à frente apenas das de Ipswich Town e Crystal Palace.

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Pochettino precisa decidir rapidamente se a diretoria de Old Trafford está disposta a atender às suas exigências financeiras antes da abertura da decisiva janela de transferências de janeiro.