"Ele tem que entender que eu vou confrontá-lo publicamente": Frenkie de Jong, do Barcelona, enquadra jornalista em entrevista

"Não vou mais simplesmente aceitar isso, porque ele precisa entender que eu vou expô-lo publicamente quando divulgar coisas que não correspondem à verdade", disse de Jong em entrevista aos meios de comunicação do próprio clube.

"Ele" é Gerard Romero, jornalista e conhecido youtuber, a quem de Jong atribui uma série de alegações falsas.

"Começou quando ele disse que eu recusei atuar contra o Atlético na Champions League na temporada passada", disse de Jong. "Isso é falso, simplesmente falso, simplesmente não é verdade. Não entendo como alguém chega ao ponto de afirmar algo assim."

Ele disse compreender que pessoas que só leram a reportagem de Romero estivessem com raiva dele e, por isso, agora precisa vir a público, também para proteger a própria imagem.

Alegação: má relação com Hansi Flick?

Mas não para por aí. "Depois ele disse que minha relação com o treinador era muito ruim, o que é totalmente falso", prosseguiu de Jong. Sua relação com o técnico Hansi Flick é o oposto de ruim, explicou. "Eu falo muito com ele. Vocês podem perguntar a ele sobre tudo isso. Isso é totalmente falso."

De Jong também se defendeu de relatos de que seu status no clube seria ruim. "E então disseram que eu receberia uma punição. Foi de novo Gerard Romero, e eu quero mencionar isso porque acredito que ele já mentiu outras vezes no passado."

De Jong disse que queria usar a entrevista para tirar do peito a frustração e a raiva, a fim de se concentrar plenamente em sua recuperação e na temporada que se aproxima. O meio-campista de 29 anos sofre com uma lesão no joelho, que sofreu na Copa do Mundo com a seleção holandesa.





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O que acontece se o Barça contratar Rodri?

Ela "incomoda demais", mas ele segue um plano claro com a equipe médica do Barça e faz tudo para voltar logo aos gramados. De Jong não indicou uma data para seu retorno.

O elegante técnico entra em sua oitava temporada pelos catalães, que o contrataram no verão de 2019 por mais de 80 milhões de euros junto ao Ajax de Amsterdã. De Jong conquistou com o Barça três vezes o Campeonato Espanhol e duas vezes a Copa do Rei. Disputar o título da Champions League é o objetivo declarado.

Recentemente, houve relatos de que de Jong estaria perto de deixar Barcelona, porque não haveria mais espaço para ele, caso o campeão mundial Rodri realmente ainda se transferisse para o time de Flick. O conteúdo e a colocação da entrevista não indicam exatamente que o tempo de de Jong no Barça possa ter chegado ao fim. Ele já disputou 297 jogos oficiais pelo campeão espanhol dos dois últimos anos; na temporada passada, fez 25 das 38 partidas possíveis na liga por causa de várias pausas por lesão.